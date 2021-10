Börsenneulinge, aufgepasst – Warum du viele Anlageformen besser vergisst

In der jüngeren Vergangenheit haben viele Menschen mit verschiedenen hochspekulativen Anlageklassen sensationelle Renditen erzielt. Das zieht auch Börsenneulinge in kaum geeignete Anlageformen. Meme-Aktien sind in diesem Zusammenhang ein beliebtes Mittel. Dabei schließen sich Anleger in Onlineforen zusammen, um unbeliebte Aktien zu kaufen, und verdrängen Hedge-Fonds, die auf einen Kursrückgang gewettet haben.

Darüber hinaus entstand ein Hype um die sogenannten SPACs. In diese Mantelgesellschaften wird investiert, bevor ein konkretes Übernahmeziel feststeht. Damit werden meist junge, innovative Start-ups einfacher an die Börse gebracht. Seit einiger Zeit stehen auch Kryptowährungen rund um den Bitcoin im Fokus von Presse und Investoren.