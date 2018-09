Börsenneuling Lalique wächst im Halbjahr moderat

Zürich (awp) - Das Luxusgüterunternehmen Lalique schaut auf ein erstes Halbjahr 2018 mit moderatem Wachstum zurück. Die erst seit Ende Juni an der SIX gelistete Gruppe hat in den ersten sechs Monaten den Umsatz leicht erhöht. Dazu trugen vor allem die die Segmente Ultrasund und Lalique bei. Für den weiteren Geschäftsverlauf rechnet das Unternehmen mit einem anhaltenden moderaten Wachstum.

Zwischen Januar und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten