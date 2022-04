Die Börsenmusik spielt in den USA und bei Rohstofftiteln

Finanztrends Video zu DAX



Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, nach den Februar-Rückschlägen läuft an den Aktienmärkten eine Erholung, wobei der Dow Jones den zurückliegenden Monat mit einem kleinen Plus von 2,3% beendete. Der Dax stand zuletzt allerdings auf der Bremse, was zu einer Monatsperformance von -0,3% führte. Indes zeigte unser BOTSI-Advisor, der regelbasiert, systematisch und emotionslos...