Börsenmedien AG übernimmt finanztreff.de

Kulmbach (ots) - Die Börsenmedien AG, bekannt für ihrwöchentliches Anlegermagazin DER AKTIONÄR, übernimmt 100 Prozent derAnteile an der vwd netsolutions GmbH (finanztreff.de). DasAnlegerportal wird unter der bestehenden Marke fortgeführt. Auch dasTeam unter Lutz Victor Wengorz soll weiter an Bord bleiben."finanztreff.de ist eines der Urgesteine in der Börsenwelt, eintraditionsreiches Portal, das ich seit seiner Gründung immer sehrgeschätzt habe", erklärt Bernd Förtsch, Inhaber der Börsenmedien AG."Wir wollen das Angebot wieder zurück zu seiner alten Stärke führen.Vor allem, indem wir Themen angehen, die bislang nicht so im Fokusder Entwicklung standen, etwa das mobile Angebot."Die Qualität der Kursdaten und die Weiterentwicklung sei durcheine strategische Partnerschaft mit der vwd, dem bisherigenEigentümer des Portals, langfristig sichergestellt."Wir freuen uns, eine neue Heimat für finanztreff.de gefunden zuhaben", erläutert Udo Kersting, Geschäftsführer der vwd GmbH. "DieBörsenmedien AG steht für die hohe Qualität, die wir uns für dasPortal wünschen. Wir freuen uns auch, den weiteren Weg alsstrategischer Partner für Software- und Datenlösungen weiterbegleiten zu können. Schließlich war finanztreff.de über 16 JahreTeil unseres Geschäfts."Auch der Geschäftsführer der vwd netsolutions GmbH, Lutz VictorWengorz, freut sich über den neuen Inhaber: "Die Börsenmedien AGspricht wie kein anderer die Sprache der engagierten Privatanleger.Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam viele spannende Ideen für dieBranche entwickeln werden."Die besondere Stärke von finanztreff.de liegt darin, User mitintelligenten Daten-Tools bei der Anlageentscheidung zu unterstützen.Die Börsenmedien AG andererseits ist bei Privatanlegern bekannt fürihre treffsicheren Analysen. "Letztlich gilt es jetzt, dieKernkompetenzen zusammenzuführen und den Nutzern individuell zurVerfügung zu stellen", erklärt Bernd Förtsch die weitere Strategie.Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.Über die Börsenmedien AG: Die Börsenmedien AG zählt zu denführenden Medienhäusern für Finanzinformationen im deutschsprachigenRaum. Das eigentümergeführte Unternehmen mit Sitz im fränkischenKulmbach vereint zahlreiche erfolgreiche Marken unter einem Dach,darunter Deutschlands großes Börsenmagazin DER AKTIONÄR sowie DERAKTIONÄR TV, das Bewegtbildportal für Anleger. Seit ihrer Gründung imJahr 1989 hat die Gesellschaft immer wieder für Innovationen im Marktgesorgt.Dabei stand und steht seit jeher ein Ziel im Vordergrund:Privatanlegern fundierte und geldwerte Informationen zur Verfügung zustellen, jederzeit und über alle Medienkanäle hinweg. Ob ingedruckter Form, über digitale Medien oder im TV. Das ist die Missionder Unternehmensgruppe, die neben dem Hauptsitz in Kulmbach einenweiteren Standort in Frankfurt am Main unterhält.Über die vwd netsolutions GmbHDie vwd netsolutions GmbH betreibt und vermarktet finanztreff.de,eines der erfolgreichsten bankenunabhängigen Finanzportale für denanspruchsvollen, selbstbestimmten Anleger. finanztreff.de ist einerder wichtigsten Werbeträger für Mediaentscheider im Bereich Finanzen.Neben finanztreff.de vermarktet die vwd netsolutions GmbH weitereOnline-Finanzumfelder, beispielsweise den Börsenchannel von SPIEGELONLINE und manager magazin Online.Über die vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste GmbHvwd ist europaweit einer der führenden Anbieter von Informations-und IT-Lösungen für die Investmentindustrie. Als agilerLösungsanbieter reagiert das Unternehmen flexibel auf regulatorischeVorgaben und Businessanforderungen und macht so Finanzentscheidungensmarter - mit einem ganzheitlichen Lösungsangebot. AlsFull-Service-Anbieter steht die Optimierung der Prozesse und damitdie Maximierung des Erfolgs der Kunden im Vordergrund.Die Entwicklung der innovativen Produkte - Data & Feed Solutions,Regulatory & Calculation Solutions, Portfolio & Advisory Solutionssowie Publication & Distribution Solutions - basiert aufjahrzehntelanger Erfahrung, Marktkenntnis und dem richtigen Gespürfür die Bedürfnisse der Kunden. Mit mehr als 400 Mitarbeitern inDeutschland, Belgien, Frankreich, Italien, den Niederlanden und derSchweiz ist die vwd ein international tätiges Unternehmen mit starkemBezug zu den lokalen Finanzmärkten.