Börsenmedien AG beteiligt sich an Blockchain-Unternehmen SatoshiPay

Kulmbach (ots) - Die Börsenmedien AG hat sich im Rahmen derjüngsten Finanzierungsrunde mit 5 Prozent an SatoshiPay beteiligt.Der Anbieter Blockchain-basierter Mikrotransaktionen und dasMedienhaus vereinbarten außerdem eine strategische Partnerschaft.Derzeit arbeiten die beiden Unternehmen intensiv daran, dieBezahllösung von SatoshiPay in die Plattformen der Börsenmedimeden AGzu integrieren. Nutzer der Plattformen werden in Zukunft mit derSatoshiPay-Wallet einzelne Premium-Inhalte mit nur einem Klick zahlenkönnen. Im Hintergrund kommt dabei die Blockchain-Technologie zumEinsatz, die Zahlungen ohne Intermediär und mit Transaktionskostenvon weit unter 1 ct direkt vom Endgerät des Nutzers an dieRechteinhaber sendet.Die in San Francisco ansässige Stellar Development Foundationunterstützt die Partnerschaft durch die Bereitstellung vonkostenlosem Startguthaben für SatoshiPay-Nutzer, das für Inhalte derBörsenmedien AG verwendet werden kann."Inhalte sind im Netz entweder gratis und durch Werbung finanziertoder kostenpflichtig - dann müssen die Leser Abos abschließen odersich mit Paywalls auseinandersetzen", so Bernd Förtsch, der Gründerund CEO der Börsenmedien AG. "Dazwischen existiert eine Lücke: extremgünstige und komfortabel zu erwerbende Inhalte. DieNanopayment-Lösung von SatoshiPay ist das Missing Link, das dieseLücke schließt. Wir freuen uns über eine strategische Beteiligungebenso wie über die anstehende Integration der Lösung auf unserenSeiten."Meinhard Benn, Gründer und CEO von SatoshiPay, ergänzt: "Wir sindbegeistert, mit der Börsenmedien AG einen bedeutenden strategischenPartner gewonnen zu haben, der sowohl als Investor als auch alsAnbieter digitaler Inhalte fest an die Vision von SatoshiPay glaubt.Die digitalen Formate der Gruppe, wie zum Beispiel Videos,PDF-Downloads und E-Books, bieten ein ideales Einsatzgebiet fürunsere Technologie und wir freuen uns darauf, unser Produkt in engerZusammenarbeit mit den Börsenmedien-Redaktionen weiter auszubauen."Über die Börsenmedien AG:Die Börsenmedien AG zählt zu den führenden Medienhäusern fürFinanzinformationen im deutschsprachigen Raum. Das eigentümergeführteUnternehmen mit Sitz im fränkischen Kulmbach vereint zahlreicheerfolgreiche Marken unter einem Dach, darunter Deutschlands großesBörsenmagazin DER AKTIONÄR sowie DER AKTIONÄR TV, dasBewegtbildportal für Anleger. Seit ihrer Gründung im Jahr 1989 hatdie Gesellschaft immer wieder für Innovationen im Markt gesorgt.Dabei stand und steht seit jeher ein Ziel im Vordergrund:Privatanlegern fundierte und geldwerte Informationen zur Verfügung zustellen, jederzeit und über alle Medienkanäle hinweg. Ob ingedruckter Form, über digitale Medien oder im TV. Das ist die Missionder Unternehmensgruppe, die neben dem Hauptsitz in Kulmbach einenweiteren Standort in Frankfurt am Main unterhält.Über SatoshiPayDas 2014 gegründete und in London und Berlin ansässige UnternehmenSatoshiPay bietet Anbietern digitaler Inhalte eine Lösung zurMonetarisierung von Kleinstinhalten durch Mikrozahlungen auf Basisvon Blockchain-Technologie an. SatoshiPay ist Partnerschaften mit denBlockchain-Projekten Stellar, Aergo und Aeternity eingegangen, um denAusbau seiner universellen B2B-Micropayment-Plattform weitervoranzutreiben. Aktuelle Informationen zu SatoshiPay sind auf derWebsite satoshipay.io, dem Blog medium.com/@SatoshiPay und demTwitter-Account @SatoshiPay zu finden.Pressekontakt:Kontakt PresseQuadriga Communication GmbHKent Gaertnergaertner@quadriga-communication.de030-30308089-13Original-Content von: Börsenmedien AG, übermittelt durch news aktuell