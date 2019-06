Börsenliga deutscher Städte 2019

Köln (ots) - München holt sich auch in der Börsenliga 2019 erneutden Meistertitel, die Digitalisierung erobert das Ruhrgebiet und derSüden positioniert sich weiter als starke Wirtschaftsregion.Die Stadt München überzeugt in diesem Jahr abermals nicht nur inder Fußball Bundesliga: Auch in der Börsenliga 2019*, erstellt vonder Strategie- und Marketingberatung Simon-Kucher & Partners, hältsich die bayerische Hauptstadt mit großem Abstand an der Spitze -obwohl Münchens Börsenwert 2019 mit rund 296 Mrd. Euro im Vergleichzum Vorjahr (2018: rund 309 Mrd. Euro) leicht gesunken ist.Nach wie vor auf Platz zwei der Börsenliga ist dieRhein-Neckar-Stadt Walldorf. Durch das stetige Wachstum desZugpferdes SAP steigerte sich der Wert der Stadt um knapp 17 Mrd.Euro auf rund 139 Mrd. Euro in 2019. Auch auf Platz drei gibt eskeine Veränderung zum Vorjahr: Mit den beiden etabliertenDAX30-Unternehmen Deutsche Telekom und Deutsche Post hält sich Bonnwie auch in den vergangenen Jahren konstant in den Top 3 derBörsenliga. 2019 stieg der Wert der Stadt auf rund 106 Mrd. Euro(2018: rund 91 Mrd. Euro).Bemerkenswert ist die Entwicklung der Stadt Essen in denvergangenen Jahren: Die Großstadt im Ruhrgebiet konnte die Anzahl derDAX-Unternehmen, die dort ihren Firmensitz haben, innerhalb von dreiJahren fast verdoppeln. Durch den Zuzug des Chemie-HandelsriesenBrenntag beherbergt Essen nun sieben DAX-Unternehmen und belegt miteinem Wert von rund 91,7 Mrd. Euro Platz vier der Börsenliga 2019.Während Wolfsburg es 2018 nur knapp in die Top 10 der Börsenligaschaffte (2018: Platz 9), spielt die Stadt dieses Jahr wieder in denoberen Rängen mit und erreicht dank des Wachstums von VolkswagenPlatz fünf in der aktuellen Tabelle.Süddeutschland konstant stark, der Westen holt aufDie Börsenliga 2019 zeigt deutlich, dass der Süden Deutschlandsweiterhin das Schwergewicht der deutschen Wirtschaft darstellt. MitMünchen, Walldorf, Herzogenaurach, Stuttgart, Erlangen, Neubibergetc. finden sich insgesamt neun süddeutsche Städte in der Börsenligawieder, mit einen Gesamtwert von knapp 740 Mrd. Euro. Hervorstechenddabei: München und Walldorf als Spitzenreiter der Tabelle machen mitgemeinsam knapp 340 Mrd. Euro Börsenwert dabei fast die Hälfte diesesErfolgs aus."München als Wirtschaftshochburg wird auch in den kommenden Jahrenweiterhin Bestand haben. Natürlich wird es immer wieder Schwankungengeben, doch die Stadt ist nach wie vor ein äußerst attraktiverStandort. Hervorragende Hochschulen, gut ausgebildete Talente, starkeUnternehmen, eine attraktive Stadt und die pragmatische,zielorientierte Wirtschaftspolitik Bayerns sind die Zutaten fürdiesen dauerhaften Erfolg", sagt Dr. Georg Tacke, CEO vonSimon-Kucher & Partners.Eine positive wirtschaftliche Entwicklung zeigt sich auch inNordrhein-Westfalen: Mit den fünf Städten Bonn, Essen, Düsseldorf,Leverkusen und Bochum schafft es das Bundesland auf einen gemeinsamenBörsenwert von rund 353 Mrd. Euro in der Börsenliga 2019. "Die Städtein Nordrhein-Westfalen, besonders das Ruhrgebiet, sind deutlich vomStrukturwandel geprägt. Die Neuausrichtung der alteingesessenenUnternehmen hin zu Digitalisierung, neuen Technologien und neuenEnergien - Beispiel Evonic und Innogy in Essen - werden auch in dennächsten Jahren weiter für einen wirtschaftlichen Aufschwung derRegion sorgen", so Tacke. "Die zentrale Lage in Europa, die Vielzahlan qualifizierten Hochschulen und auch die zahlreichen vom Landgeförderte Programme zur Digitalisierung unterstützen diese positiveEntwicklung." Lediglich Köln hat davon noch nicht profitieren können.Es ist die einzige Millionenstadt Deutschlands, die nicht in den Top20 der Börsenliga vertreten ist - ein Zustand, der sich laut Tackedringend ändern muss, denn ohne starke Unternehmen hat eine Großstadtkeine Perspektive.*Über die Börsenliga: Die Börsenliga (Top 20) deutscher Städtewird seit 2005 jährlich von der Strategie- und MarketingberatungSimon-Kucher & Partners erstellt. Hierbei werden die Börsenwerte derim DAX30, MDax und TecDax notierten Unternehmen zu einem bestimmtenStichtag erhoben und den Städten der jeweiligen Firmensitze(Hauptsitz bzw. Verwaltungssitz) zugeordnet. In 2019 wurden die Datenam 16. Mai 2019 auf finanzen.net abgerufen.Simon-Kucher & Partners, Strategy & Marketing Consultants: DieBeratungsarbeit von Simon-Kucher & Partners ist ganz auf TopLinePower® ausgerichtet. Laut mehrerer Studien unter deutschenTop-Managern (manager magazin, Wirtschaftswoche, brand eins) istSimon-Kucher bester Marketing- und Vertriebsberater und führend imBereich Pricing und Wertsteigerung. Die Unternehmensberatung ist mitrund 1.300 Mitarbeitern in 38 Büros weltweit vertreten.Für Rückfragen und detaillierte Informationen stehen wir Ihnen gernezur Verfügung:Sabrina Müller (Communications & Marketing)Tel.: +49 221 36794 128E-Mail: sabrina.mueller@simon-kucher.comwww.simon-kucher.comOriginal-Content von: Simon-Kucher & Partners, übermittelt durch news aktuell