Ein Börsenkrach ist unvermeidlich. So bereitet man sich vor

Wichtige Punkte

Wir wissen nicht, wann der nächste Börsenkrach kommt.

Es ist wichtig, dass du deine Finanzen absicherst, dein Portfolio diversifizierst und dich mental auf Marktschwankungen vorbereitest.

Irgendwann wird der Aktienmarkt in den Keller gehen. Ob das nächste Woche, nächsten Monat oder nächstes Jahr passiert, kann jeder selbst herausfinden.

Es ist eigentlich ziemlich normal, dass der Aktienmarkt Korrekturen erfährt, bei denen er mindestens 10 %, aber weniger als 20 % seines Wertes verliert. Richtige Börsencrashs sind zum Glück seltener.

Aber bis zu einem gewissen Grad sind sie auch unvermeidlich. Deshalb ist es am besten, darauf vorbereitet zu sein, egal ob er in naher Zukunft eintritt oder nicht. Hier sind ein paar Dinge, die du tun kannst, um dich auf einen extremen Rückgang der Aktienwerte vorzubereiten.

1. Ersparnisse für den Notfall aufstocken

Du weißt nie, wann dir das Leben einen Strich durch die Rechnung macht, sei es, dass du deinen Job verlierst oder dass dein Dach einbricht und du eine Notreparatur vornehmen musst. Deshalb ist es so wichtig, ein gut gefülltes Sparkonto zu haben. Als allgemeine Regel gilt, dass du genug Geld sparen solltest, um drei bis sechs Monate lang die wichtigsten Rechnungen zu bezahlen.

Die Aufstockung deines Notfallkontos ist ein wichtiger Teil der Vorbereitung auf einen Börsencrash, denn das Letzte, was du während eines Abschwungs tun willst, ist, Anlagen mit Verlust zu liquidieren, wenn du plötzlich Geld brauchst. Wenn du dich jedoch für unvorhergesehene Ausgaben wappnest, hast du die Möglichkeit, dein Portfolio während eines Börsencrashs unangetastet zu lassen und so die Turbulenzen zu überstehen und Verluste zu vermeiden.

2. Diversifiziere deine Bestände

Ein breit gefächertes Portfolio könnte deine Eintrittskarte sein, um einen Börsencrash zu überstehen. Sieh dir also deine Bestände an und stelle sicher, dass du Aktien aus verschiedenen Sektoren besitzt.

Es ist auch eine gute Idee, andere Anlagen als Aktien zu besitzen. Wenn du älter bist, sind Anleihen eine gute Wahl, aber wenn du noch sehr jung bist, solltest du sie auf ein Minimum beschränken, da sie nicht so hohe Erträge abwerfen.

Du kannst dein Portfolio erweitern, indem du etwas Geld in REITs (Real Estate Investment Trusts) investierst. Die Werte von REITs korrelieren nicht immer direkt mit der Entwicklung des Aktienmarktes, daher ist der Kauf von REITs eine gute Möglichkeit, dein Portfolio im Bereich Immobilien zu diversifizieren, ohne dass du das Risiko oder den Aufwand des Besitzes von Immobilien auf dich nehmen musst.

Du kannst dich auch für den Kauf von Kryptowährungen entscheiden, um dein Portfolio zu diversifizieren. Auch wenn Kryptowährungen selbst in den besten Zeiten extrem schwanken, sind sie eine weitere Anlageklasse, die du besitzen kannst, damit du dich nicht nur auf Aktien konzentrierst.

3. Habe die richtige Einstellung

Manche Abschwünge an der Börse sind länger als andere. Im März 2020, als die Aktien im Zuge des COVID-19-Ausbruchs in den Keller gingen, war der Absturz nur von kurzer Dauer. Das heißt aber nicht, dass der nächste Abschwung so kurz sein wird.

Deshalb besteht ein wichtiger Teil der Vorbereitung auf einen Börsencrash darin, dass du deine Einstellung änderst und dir sagst, dass du es überstehen wirst, wenn der Wert deines Portfolios eine Zeit lang sinkt. Wenn du bei einem längeren Abschwung in Panik gerätst, kann es sein, dass du dich von Anlagen trennst, um deine Verluste zu minimieren – und dabei diese Verluste eher festhältst, als sie ganz zu vermeiden.

Die Vorstellung eines Börsencrashs kann einem Angst machen, aber es ist wichtig, die Tatsache anzuerkennen, dass du wahrscheinlich früher oder später damit konfrontiert werden wirst. Wenn du dich mit diesen Maßnahmen vorbereitest, bist du in einer guten Position, um den Sturm zu überstehen und unbeschadet davonzukommen.

Der Artikel Ein Börsenkrach ist unvermeidlich. So bereitet man sich vor ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Maurie Backman auf Englisch verfasst und am 22.01.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

