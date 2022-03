Börsenkrach: Wie ich mich auf das Schlimmste vorbereite

Während sich die weltweite geopolitische Lage verschlechtert, bereite ich mich in meinem Portfolio auf das Schlimmste vor. Bis jetzt sind die Anleger von einem Börsencrash verschont geblieben. Das ist aber keine Garantie dafür, dass ein solcher nicht unmittelbar bevorsteht. Die Anleger und der breite Markt sind im Moment unglaublich nervös. Alles könnte einen Ausverkauf des Marktes auslösen.

Dennoch gibt es keine Garantie dafür, dass wir einen Börsencrash erleben werden. Es ist unmöglich zu sagen, was die Zukunft für einen Vermögenswert oder die geopolitische Situation bereithält. Die Aktienmärkte könnten weiter fallen, oder sie könnten sich plötzlich erholen.

Deshalb konzentriere ich mich darauf, in qualitativ hochwertige Unternehmen zu investieren, die erfolgreich sein sollten, unabhängig davon, wie sich die Weltwirtschaft in Zukunft entwickeln wird.

Schutz vor Börsencrashs

Es gibt viele dieser Unternehmen auf dem Londoner Markt. Eines dieser Unternehmen ist die London Stock Exchange. Diese Organisation kontrolliert den britischen Aktienmarkt und hat auch auf den europäischen Finanzmärkten eine starke Position. Darüber hinaus hat sie eine wachsende Präsenz auf dem internationalen Finanzdatenmarkt.

Die Volatilität des Aktienmarktes könnte für diese Gruppe sogar eine gute Nachricht sein. Sie erzielt Einnahmen aus dem Aktienhandel, und ein Börsencrash könnte zu mehr Handel führen. Leider ist es unwahrscheinlich, dass das Unternehmen ungeschoren davonkommt.

Es könnte leiden, wenn die Zahl der neuen Unternehmen, die auf den Markt kommen, deutlich sinkt. Dieses IPO-Geschäft bringt der Gruppe viel Geld ein. Die Gewinne der Londoner Börse könnten einbrechen, wenn Unternehmen ihre Börsenpläne zurückziehen. Trotz dieses Risikos würde ich die Aktie heute gerne für mein Portfolio kaufen.

Eine weitere Investition, die ich in mein Portfolio aufnehmen würde, um mich gegen einen möglichen Börsencrash abzusichern, ist der Capital Gearing Trust. Dieser Investmentfonds versucht, das Kapital der Anleger zu schützen und zu vermehren, indem er ein Portfolio aus defensiven Anlagen aufbaut. Es gibt keine Garantie dafür, dass er die Anleger vor allen Marktabschwüngen schützt, aber sein breit gefächertes Portfolio bietet einen gewissen Schutz vor Unsicherheit.

Defensiv werden

Ich bereite mich auch auf das Schlimmste vor, indem ich mich von teuren Wachstumsaktien abwende. In der Vergangenheit waren die Anleger bereit, einen hohen Preis für Wachstumsaktien zu zahlen. Im Falle eines Börsencrashs wird das vielleicht nicht so bleiben.

Die Anleger könnten ihr Geld aus diesen Wachstumsaktien abziehen, um ihre Portfolios vor weiteren Verlusten zu schützen. In einem unsicheren Umfeld sind die Unternehmen, von denen der Markt am meisten erwartet, normalerweise die ersten, die leiden.

Und schließlich würde ich Versorgungsunternehmen wie National Grid erwerben. Die Gruppe besitzt ein defensives Monopol auf dem britischen Strommarkt. Es ist unwahrscheinlich, dass dieser Markt im Falle eines Börsencrashs einen plötzlichen Nachfragerückgang erlebt.

Die einzige große Herausforderung für das Unternehmen ist das regulatorische Umfeld. Die Regulierungsbehörden legen im Wesentlichen fest, wie viel Geld es von den Kunden einnehmen darf, was das Wachstum auf lange Sicht bremsen könnte.

Dennoch denke ich, dass National Grid zusammen mit den anderen oben genannten Konzernen dazu beitragen könnte, mein Portfolio vor einem Börsencrash zu bewahren.

