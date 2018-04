Börsenkorrekturen: 3 Dinge, die wir nicht wissen, und die einzige Zahl, die zählt

Disneyland-Tickets werden zu teuer? Keine Sorge – wir haben die Börse, die in den letzten zwei Monaten scheinbar ihre eigene Vielfalt an achterbahnähnlichen Kursrückgängen und Sprüngen angeboten hat.

OK, vielleicht ist das ein wenig scherzhaft, aber die Volatilität seit Februar in den wichtigsten Börsenindizes – dem legendären Dow Jones Industrial Average und dem breit angelegten S&P 500 – ist für die Investoren sicherlich beunruhigend. Bis Dienstag, den 27. März, hatte der Dow vier seiner neun größten eintägigen Verluste in innerhalb von zwei Monaten. Das schließt einen Verlust von 1.175 Punkten am 5. Februar ein und kennzeichnet den größten eintägigen Kursverlust in fast 122 Jahren. Der CBOE-Volatilitätsindex erreichte kurzzeitig Höchststände, die seit der Großen Rezession 2009 nicht mehr erreicht wurden.

Sowohl der Dow als auch der S&P 500 sind seit Februar offiziell in einer Korrektur, d.h. ein Rückgang von mindestens 10 % gegenüber den jüngsten Höchstständen, was zum ersten Mal seit Anfang 2016 passiert ist. Wie du vielleicht erwartet hast, verursacht die bloße Erwähnung des Wortes „Börsenkorrektur“ Panikattacken und erhöhte Volatilität bei kurzsichtigen Anlegern.

Drei Dinge, die wir nie über Korrekturen wissen werden

Um zu verstehen, wie man als langfristiger Anleger am besten mit einer Börsenkorrektur umgeht, ist es wichtig, zuerst zu erkennen, was wir nie über Korrekturen wissen werden.

1. Wenn sie auftreten werden

Erstens gibt es keine Möglichkeit für die Investoren vorherzusagen, wann eine Börsenkorrektur stattfinden wird. Auch wenn es im S&P 500 seit 1950 36 Korrekturen von mindestens 10 % gegeben hat, die alle etwa zwei Jahre zu einer Korrektur führen, ist der Versuch zwecklos. Letztes Jahr forderten zahlreiche Experten eine Korrektur, und nichts weiter als ein paar Prozentpunkte Rückgang war das ganze Jahr über zu beobachten. Kurz gesagt, Korrekturen sind unvermeidlich, aber wir wissen nicht genau, wann sie kommen werden.

2. Wie weit wird die Börse einbrechen und wie lange wird es dauern?

Zweitens ist es absolut unmöglich zu wissen, wie weit der Aktienmarkt fallen wird und wie lange es dauern wird, bis er seinen Tiefpunkt erreicht hat.

Wie kürzlich festgestellt wurde, haben mehr als 70 % der Börsenkorrekturen in den letzten 50 Jahren weniger als 104 Tage (etwa dreieinhalb Monate) gedauert, während etwa 20 % in der Regel länger als 500 Tage dauern. Welche Korrektur kommt als nächstes? Niemand weiß es mit Sicherheit. Die Quoten deuten darauf hin, dass die meisten Korrekturen schnell sind, aber das wird nicht immer der Fall sein. Eine Bärenmarktkorrektur (ein Rückgang von 20 % oder mehr von einem neuen Hoch) tritt im Durchschnitt etwa einmal pro Jahrzehnt auf, und wir haben seit neun Jahren keine gesehen. Obwohl sich die Börse nicht strikt an die Durchschnittswerte hält, sollte man sich dessen bewusst sein.

3. Was verursacht sie

Schließlich werden wir nie im Voraus wissen, was Börsenkorrekturen verursacht. Obwohl es keinen Mangel an Experten geben wird, die erklären, warum „X“ den Markt nach unten zieht, gibt es oft einen X-Faktor, der ins Spiel kommt, den nur wenige Leute gesehen haben und der Aktien nach unten zieht.

Zum Beispiel haben die Datenschutzbedenken von Facebook zu Problemen im Technologiesektor geführt, das den Nasdaq Composite und andere Indices belastet hat. Bis vor kurzem war Tech ein führender Sektor. Jetzt könnte der Tech-Sektor die Börsen nach unten ziehen. X-Faktoren sind überall, und wir können sie einfach nicht mit irgendeiner Konsistenz im Voraus erkennen.

Die einzige Zahl, die zählt

Börsenkorrekturdaten zeigen eindeutig, dass Kaufen bei Korrekturen jeder Größenordnung eine kluge Idee ist.

Im Vergleich zu den oben genannten 36 Korrekturen seit 1950 wurden alle bis auf eine, die aktuelle Korrektur, durch eine Hausse oder eine ausgedehnte Aufwärtsbewegung vollständig wieder ausgeglichen. Dies bedeutet im Wesentlichen, dass, wenn du langfristig investiert bist, dein gesamtes Portfolio im Laufe der Zeit an Wert gewinnen sollte. Denk daran, dass das nicht bedeutet, dass wir bei jeder Aktie richtig liegen werden. Einige der besten Investoren der Welt haben nur in etwa 60 % der Fälle Recht. Aber wenn du hochwertige Unternehmen kaufst und sie für einen langen Zeitraum hältst, dann wirst du vom Zinseszinseffekt profitieren.

Es gibt einfach keinen Grund, eine Korrektur zu fürchten, obwohl sie aus dem Nichts kommen und uns oft kalt erwischen wird.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Facebook.

Dieser Artikel wurde von Sean Williams auf Englisch verfasst und am 29.03.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.