Das Börsenjahr 2019 hält auch Chancen bereit: Die Experten von GodmodeTrader prognostizieren die Entwicklung von DAX, EUR/USD, Edelmetallen, Dow Jones und den Aktienmärkten

Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

München (ots) - "(...) demzufolge sollte man sich ein grobesKorrekturziel zurechtlegen, es liegt bei 21.298 Punkten." - so diePrognose von Elliott-Wellen-Experte André Tiedje am 03.01.2018. Derin diesem Zitat gemeinte Dow Jones Index ging an Heiligabend 2018 mit21.792,20 Punkten aus dem Handel. Ein schönes Indiz dafür, dassFinanzmarktanalysen dem Blick in die Kristallkugel einigesvoraushaben. Deshalb geben die Experten des FinanzportalsGodmodeTrader (www.godmode-trader.de) auch in diesem Jahr wieder ihreEinschätzungen zu kommenden Entwicklungen ab.DAX: Düstere AussichtenDer DAX hat 2018 deutlich an Wert eingebüßt. Vom Jahreshoch 13.600gab der DAX ca. 3.000 Punkte ab. Leider dürften die Kurseinbußen imJahr 2019 weitergehen. Die Chartauswertung sagt voraus, dass der DAXim laufenden, mehrmonatigen Abwärtszyklus bis 8.700 fallen müsste.Dafür verantwortlich ist, dass der DAX den 10-jährigen Aufwärtstrendklar und deutlich verlassen hat. Darüber hinaus wurde einemittelfristige Topbildungsphase mit dem Rückfall unter dieentscheidende Horizontale bei 11.850 vollendet. Mit etwas Glückerreichen Zwischenanstiegsphasen vor dem Erreichen des Ziels 8.700nochmals die Durchbruchshorizontale bei 11.850. Über 11.850 wäre dasErreichen des Ziels 8.700 in Frage zu stellen. - Rocco Gräfe,DAX-Experte bei GodmodeTraderTerminhinweis: 03.01.2019, 19:00-20:30 Uhr: Jahresausblick für denDAX und die wichtigsten Aktien aus DAX und MDAX mit Rocco Gräfe,https://www.godmode-trader.de/premium/webinar-29915EUR/USD: Ambivalent ins Jahr 2018Ende des Jahres 2018 präsentiert sich der EUR/$-Chart mit relativgleichberechtigten Optionen in beide Handelsrichtungen. Vor allemlangfristig überwiegt das Risiko, noch einmal Kurse unterhalb derParität ansteuern zu müssen. Aktuell liegt der Kurs mittig zwischendem letzten Tief aus 2017 und den letzten Hochs von 2018, was keinekurzfristigen Entscheidungen charttechnischer Art erwarten lässt.Oberhalb ca. 1,2200 beginnt sich das Chartbild aufzuklaren und ab ca.1,2300 könnte das Paar sich dann in Richtung 1,2800 oder später garca. 1,3300/1,3500 in Bewegung setzen. Unterhalb ca. 1,0700/1,0800dominieren wieder deutlicher die Abwärts-Risiken, die sich nach Bruch1,0340 in Richtung 1,0000/0,9750 oder auch 0,9500 stärker durchsetzenkönnten. - Michael Borgmann, Technischer Analyst bei GodmodeTraderEdelmetall-Sektor/Gold: Das Jahr der Edelmetalle?Die Edelmetalle hegen eine enge Korrelation zum US$. Die grobeFormel: US$-Index schwach = Edelmetalle stark (und umgekehrt). DerUS$-Index wirkte zuletzt erschöpft, was für den Edelmetall-Sektor dieMöglichkeit bieten könnte, weiter zu haussieren. Die charttechnischenGrundpfeiler im Gold lauten: Solange Gold nicht mehr unter 1.160$fällt, ist das Erreichen recht sportlicher Kursziele möglich, zunennen wären hier je ca. 1.320/1.350/1.375/1.420/1.480 sowie 1.525$.Ab Überschreiten der beiden erstgenannten Marken erhöhen sich dieChancen dafür deutlich. Zuvor wäre zu schauen, ob es der Kurs dennüberhaupt nachhaltig an/über ca. 1.290$ schaffen kann, denn von hieroder später von ca. 1.320$ aus, darf Gold auch einfach wieder nachunten wegbrechen und Kursniveaus im Bereich von je ca. 1.100/1.050oder auch 985$ ansteuern, was unterhalb 1.160$ generell ein latentesRisiko bleibt. Für den gesamten Edelmetall-Sektor darf man wohlsagen: "Solange Gold nicht mehr unter ca. 1.160/1.196$ handelt,könnte 2019 das Jahr der Edelmetalle werden." - Michael Borgmann,Technischer Analyst bei GodmodeTraderDow Jones: Früher hatten die Raketen noch ZünderAm 24.12.2018 ging der DOW Jones Index mit einem Tagesschlusskursvon 21.792,20 Punkten aus dem Handel. (Zitat aus Pressemitteilung vom03.01.2018: "Die Börse ist aber leider keine Einbahnstraße unddemzufolge sollte man sich ein grobes Korrekturziel zurechtlegen, esliegt bei 21.298 Punkten.") Für das Jahr 2019 darf ein Ende dieserKorrekturwelle angenommen werden, auch wenn sie noch einige Monateins Land ziehen wird. Voraussichtlich wird sich der Boden zwischen16.000,00 und 18.000,00 Punkten einstellen. Im Anschluss daran könntesich der DOW Jones um das 29873,00er Ziel bemühen. - André Tiedje,Elliott-Wellen-Experte bei GodmodeTraderAktienmärkte: Der Druck wächst weiterEine deftige Korrektur an den Aktienmärkten war nicht nurüberfällig, sondern auch wichtig. Fehlbewertungen und -allokationenmüssen regelmäßig korrigiert werden. Insbesondere US-Aktien waren undsind zu teuer und werden nun von mehreren Seiten in die Mangelgenommen: Die Gewinnmargen in den USA sind extrem hoch, teils durchmonopol-/ oligopoloartige Renditen verursacht. Kaum vorstellbar, dassdie Margen noch weiter steigen, eher geraten sie unter Druck. AuchAktienbewertungen sind auf historisch hohem Niveau. So lag im Herbst2018 das Kurs-Umsatzverhältnis im S&P 500 bei über 2,2. HistorischeVergleichswerte legen einen Korrekturbedarf von weiteren 10 bis 20 %nahe. Ähnlich sieht es mit dem KGV, Shiller-KGV und demKurs-Buchwert-Verhältnis aus. Wenn nun aber die Gewinnmargen eherstagnieren oder sogar fallen und gleichzeitig die Bewertungenzurückgehen, dann übt dies natürlich doppelt Druck aus. Doch sind dieAussichten für 2019 (und 2020) je nach Anlagehorizont und Brancheauch von Chancen geprägt: Die Aktienmarkt-Korrektur hat schonbeachtliche Ausmaße angenommen. Bei den Banken, der Automobilbrancheund dem Sektor Chemie trifft man auf sehr negatives Sentiment undrelativ günstige Bewertungen. - Daniel Kühn, Chefredakteur vonGodmodeTraderWeitere Analysen und Meinungen sowie aktuelle Kurse und Chartsgibt es auf www.godmode-trader.deÜber die BörseGo AGDer Münchner "FinTech"-Vorreiter wurde im Jahr 2000 gegründet undbietet Privat- und Geschäftskunden IT-Lösungen und redaktionelleInhalte. Besonders bekannt ist die BörseGo AG für GodmodeTrader undGuidants. Das Portal GodmodeTrader (www.godmode-trader.de) zählt zuden reichweitenstärksten Web-Angeboten für Trading, TechnischeAnalyse und Anlagestrategien im deutschsprachigen Raum. DieInvestment- und Analyseplattform Guidants (www.guidants.com) wurdeAnfang 2015 in die FinTech50-Shortlist aufgenommen und gehört damitoffiziell zu den vielversprechendsten Europäischen Finanz- undTechnologieprodukten. Mehr unter www.boerse-go.agPressekontakt:BörseGo AGLuisa SchillingerUnternehmenskommunikationTel: 089 / 76 73 69-133, Fax: -290luisa.schillinger@boerse-go.de, www.boerse-go.agOriginal-Content von: BörseGo AG, übermittelt durch news aktuell