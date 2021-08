Börsengeschenke à la Warren Buffett

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, vor 50 Jahren – am 15. August 1971 – beendete Richard Nixon die Einlöseverpflichtung des US-Dollar in Gold, womit das sogenannte „Goldfenster“ geschlossen war. Seitdem sind alle Währungen lediglich Versprechungen, die einem fortlaufendem Kaufkraftverfall unterliegen, weshalb ungedecktes Papiergeld konsequent in Sachwerte umgetauscht...