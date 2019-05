Hamburg (ots) - In der aktuellen Ausgabe der BARBARA, die absofort im Handel erhältlich ist, geht es ums liebe Geld. Daher hatBarbara Schöneberger die ARD-Börsenexpertin Anja Kohl zum Mädelsabendeingeladen. Die beiden sprechen über erstes selbst verdientes Geldund wie sehr sie Bargeld schätzen. "Wenn es mal irgendwann keineScheine und Münzen mehr gibt, bekomme ich Angst", sagt Anja Kohl,"weil ich es extrem gefährlich finde, wenn unser Zahlungsverkehr nurnoch im virtuellen Raum stattfindet." Auch der Gender-Pay-Gap und daswahrscheinlich eher weibliche Bewusstsein, nicht wirklich etwas zuverdienen, beschäftigt die beiden. Anja Kohl: "Wie viele Frauenehrenamtlich aktiv sind, wie viel Zeit sie dafür aufbringen. Das isttoll! Doch oft wird als Ehrenamt definiert, was damit rein gar nichtsmehr zu tun hat und in Wirklichkeit harte Arbeit ist. Nach dem Motto:Frau macht das mit. Und typisch weiblich ist dann auch genau das:werthaltige Arbeit einfach so klaglos nebenbei mitzumachen." BeiFrauen werde doch ohnehin stets nachgefragt, ob die wirklichverdienen, was sie verdienen. Einziger Ausweg laut Anja Kohl: "Wirmüssen weiter fordern, nein: lauter fordern. Müssen als Frauensolidarisch sein. Müssen nerven, immer wieder, immer weiter."Pressekontakt:Maike PelikanStellv. Leitung MarkenkommunikationGruner + Jahr GmbHTel: +49 (0) 40 / 37 03 - 21 57E-Mail: pelikan.maike@guj.dewww.barbara.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, BARBARA, übermittelt durch news aktuell