Der Börsencrash ist abgesagt. Die Stimmung ist viel zu schlecht.

Ein Börsencrash steht kurz bevor. Da scheinen sich alle einig zu sein.

Der DAX hat ein neues Allzeithoch abgearbeitet. Die Sonne scheint. Zeit für ein reinigendes Sommergewitter. Es wäre nicht das erste Mal.

Doch letztendlich hält sich die Realität oft nicht an die Prognosen. Schon gar nicht an herbeigefühlte Crash-Szenarien.

Nicht selten verhält es sich sogar komplett umgekehrt. Bei grenzenloser Euphorie ist der Börsencrash so gut wie sicher. Schlechte Laune lässt die Kurse hingegen selten purzeln. Allzeithoch hin oder her.

Im DAX ist die Stimmung derzeit trotz neuer Rekorde nicht die Beste. Perfekt! Eine bessere Chance auf einen rentablen Sommer kann es nicht geben.

Dieser Stimmungsindikator zeigt die ganze Wahrheit

Wie ist derzeit die Stimmung der Anleger? Für den US-Markt hat sich der Fear & Greed Index von CNN etabliert.

Hier pendelte der Zeiger zwischen 0 (extreme Angst) und 100 (extreme Gier) Punkten. Derzeit liefert der Index einen Wert von 52 Punkten (Stand: 11.06.2021).

Die Stimmung ist neutral. Keine Spur von Euphorie und Börsencrash-Gefahr.

Für den DAX gibt es ähnliche Indikatoren. Zum Beispiel den EUWAX-Sentiment-Index der Börse Stuttgart. Oder der Sentiment-Index der Börse Frankfurt.

Letzterer gefällt mir eine Ecke besser. Denn hier wird auch die Stimmung der institutionellen Anleger erfasst.

Ein echter Börsencrash braucht mehr Euphorie

Der letzten Erhebung nach zu urteilen sind die institutionellen Anleger beim DAX eher skeptisch. 47 % erwarten fallende Kurse. 33 % können sich steigende Kurse vorstellen. 20 % haben eine neutrale Meinung (Stand: 09.06.2021).

Das ist auch nicht erst seit gestern so. Bereits Anfang April verfinsterte sich die Stimmung der Profis deutlich.

Die Stimmung der privaten Anleger ist zwar überwiegend gut. Doch immerhin 29 % der Amateure können sich einen Börsencrash durchaus vorstellen.

Das sah im Dezember 2020 noch ganz anders aus. Seinerzeit war die Anzahl der Optimisten 3-mal so hoch wie in der letzten Juni-Messung.

In diese Daten kann man viel hineinlesen. Aber grenzenlose Euphorie sieht definitiv anders aus.

Der Sommer kann kommen!

Es ist kurios. Wenn die Stimmung schlecht ist, erwartet man, dass es in der Tendenz mehr Verkäufer als Käufer im Markt gibt.

Das kann auch durchaus so sein. Nichts kann den DAX vor einem schlechten Tag bewahren. Ein Minus von 10 % ist immer drin.

Doch für einen Börsencrash, der mal eben 60 % des Vermögens vernichtet, braucht es meiner Erfahrung ein extremes Maß an Euphorie. Ein Umfeld, in dem sich Taxifahrer und Bäckereifachverkäuferin über beide Ohren verschulden, um auch endlich an der Börse reich zu werden.

Nach diesem Szenario sieht es derzeit absolut nicht aus. Daher sehe ich gute Chancen auf einen rentablen Sommer ohne große Abstecher gen Süden.

Der Artikel Der Börsencrash ist abgesagt. Die Stimmung ist viel zu schlecht. ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

