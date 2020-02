Ein Börsencrash im Jahr 2020 könnte die Kaufgelegenheit des Lebens sein

Der Aktienmarkt mag seit der globalen Finanzkrise eine Phase starken Wachstums erlebt haben, aber die bisherige Entwicklung zeigt, dass in den kommenden Jahren eine Baisse zu erwarten ist.

Tatsächlich könnte die Anlegerstimmung im Jahr 2020 angesichts von Risiken wie einem globalen Handelskrieg und politischer Unsicherheit im Nahen Osten und in Europa deutlich nachlassen.

In einem solchen Szenario kann es viele Kaufgelegenheiten geben. Der Aktienmarkt hat sich von seinen Abschwüngen immer wieder erholt, was bedeuten kann, dass es eine gute Strategie ist, den „Lärm“ des Marktes zu ignorieren und auch in solchen Situationen qualitativ hochwertige Aktien zu kaufen.

Mögliche Risiken

Die USA und China haben zwar die „erste Phase“ eines möglichen Handelsvertrags hinter sich gebracht, aber für eine breite Palette von Importgütern bleiben die Zölle bestehen. Daneben besteht die ständige Gefahr, dass die Zölle ausgeweitet werden könnten, falls die Verhandlungen zwischen den beiden Ländern nicht zur nächsten Phase eines Handelsvertrags führen.

Darüber hinaus könnten erhöhte politische Risiken in den USA zum gegenwärtigen Zeitpunkt und aufgrund der bevorstehenden Wahlen dazu führen, dass Investoren und Unternehmen eine vorsichtige Haltung gegenüber Investitionen einnehmen. Ebenso könnten geopolitische Risiken im Nahen Osten und die Gefahr einer schwächeren europäischen Wirtschaft nach dem Brexit dazu führen, dass die Anleger die Aussichten des Aktienmarktes zunehmend pessimistisch einschätzen.

Natürlich haben die vergangenen Rezessionen und Bärenmärkte gezeigt, dass auch ganz unbekannte Risiken einen Börsencrash auslösen können. Neben den oben genannten Gefahren für die Weltwirtschaft könnte dies bedeuten, dass die kurzfristigen Aussichten für den Aktienmarkt relativ unsicher sind.

Kaufgelegenheiten

Während der Aktienmarkt nach Bullenmärkten schon immer Bärenmärkte erlebt hat, ist auch das Gegenteil der Fall. Mit anderen Worten: Auf Rückgänge des Kursniveaus an der Börse folgten stets Rekordhochs. Daher war der Kauf einer Reihe von Aktien, während sie aufgrund einer wirtschaftlichen Abschwächung zu niedrigeren Bewertungen gehandelt werden, in der Vergangenheit eine solide Strategie für langfristige Anleger.

Wenn der Aktienmarkt im Jahr 2020 tatsächlich eine schwierige Phase erlebt, ist es daher vielleicht eine gute Idee, dies als Kaufgelegenheit und nicht als Grund zur Sorge anzusehen.

Sicherlich kann ein Kursverlust bei deinen bestehenden Aktien ein gewisses Maß an Schmerz verursachen. Aber hochwertige Unternehmen können sich erholen und Papierverluste langfristig in realisierte Gewinne verwandeln.

Niedrige Bewertungen

Aufgrund der Bedrohungen, denen die Weltwirtschaft derzeit ausgesetzt ist, werden viele Aktien derzeit mit großen Abschlägen auf ihren inneren Wert gehandelt. Die Anleger scheinen das Potenzial für einen Rückgang des Kursniveaus schon einzupreisen.

Daher könnte jetzt ein guter Zeitpunkt sein, eine Reihe von Aktien zu kaufen. Auch wenn sie kurzfristig eine schwierige Zeit durchlaufen, könnten sie langfristig Wachstumspotenzial neben relativ attraktiven Dividendenrenditen bieten. Da Bärenmärkte im Voraus nur schwer vorhersehbar sind, könnte es heute für langfristige Investoren ein guter Schritt sein, die niedrigen Bewertungen jetzt auszunutzen.

Dieser Artikel wurde von Peter Stephens auf Englisch verfasst und am 13.02.2020 auf Fool.co.uk veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2020