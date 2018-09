Börsenbetreiberin SIX erleidet trotz Rekordumsatz Gewinntaucher

Zürich (awp) - Die Börsenbetreiberin SIX hat im ersten Halbjahr trotz einem Rekordumsatz von 1 Milliarde Franken einen Gewinntaucher erlitten. Der Reingewinn sackte um ein Fünftel auf 100,7 Millionen Franken ab.

Der Betriebsgewinn (EBIT) fiel um 15 Prozent auf 139 Millionen Franken. Grund dafür seien einmalige Kosten primär für die Neuausrichtung, teilte die SIX am Dienstag in einem Communiqué mit.

Die Börsenbetreiberin und ...

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten