Börsenbetreiber CME Group will Betreiber von Währungs- und Anleihenhandel kaufen

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

CHICAGO/LONDON (dpa-AFX) - Der weltweit größte Börsenbetreiber CME Group greift nach dem britischen Finanztechnologieunternehmen Nex Group.



Die Chicago Mercantile Exchange Group biete 10 britische Pfund je Aktie, wie die Nex Group am Mittwoch nach Börsenschluss in London mitteilte. Die Offerte hat ein Volumen von rund 3,8 Milliarden Pfund (4,3 Mrd Euro), sei nicht bindend und der Deal könne noch scheitern.

Am Nachmittag hatte es bereits Spekulationen über ein Kaufinteresse gegeben. Die Aktien der Nex Group schlossen in der Folge mit einem Plus von fast 10 Prozent mit 9,72 Pfund.

Nex betreibt Märkte für den Handel mit Währungen und Staatsanleihen. Das Geschäft könnte das Profil der CME Group weiter abrunden. Als Options- und Derivatebörse bietet sie den Handel auf viele Finanzinstrumente an, die auf den Kursen von Währungen und Staatsanleihen basieren./mis/he