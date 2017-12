Börsen-Zeitung: Der schöne Schein, Kommentar zum neuen Jahr von Claus Döring

Frankfurt (ots) - Gibt es nicht schon genug Geld auf der Welt?Haben die Notenbanken der USA, der Eurozone, Japans undGroßbritanniens nicht seit Jahren die Märkte mit Liquidität geflutetund ihre Währungen geradezu verschenkt? Ausgerechnet auf demHöhepunkt dieser Entwicklung rückt ein neues, ein virtuelles Geld insRampenlicht: der Bitcoin. Es fehlen ihm zwar wichtige Funktionen, dieeine Währung ausmachen, trotz seiner gelegentlichen Verwendung alsZahlungsmittel. Aber zumindest eine Eigenschaft des Bitcoin sollte zudenken geben: Der Bitcoin hat auch deshalb so an Wert gewonnen, weiler nicht beliebig vermehrbar ist, sondern mit zunehmendem Aufwandelektronisch geschürft werden muss. Und drücken die Preissprünge desBitcoin nicht auch den Protest gegen die von vielen Menschen mitMisstrauen begleitete Geldpolitik der staatlichen Notenbanken aus?Wenn offizielle Währungen ihre Besitzer nicht mehr vor realenVermögensverlusten zu bewahren vermögen, wächst der Wunsch nachalternativen Währungen. In der Politik ist das ja nicht viel anders,wo das Versagen etablierter Parteien alternativen Kräften denNährboden bereitet.Zumindest die amerikanische Notenbank Fed steuert bereits um undwill weitere Leitzinserhöhungen folgen lassen. Möglicherweise zuspät, zumal andere Institute wie die Europäische Zentralbank (EZB)auch 2018 noch Anleihen aufkaufen. Die Bombe jedenfalls schlummertschon in den Büchern der Fed, der EZB und der Bank of Japan. DerenBilanzen sind seit Ausbruch der Finanzkrise vor zehn Jahren durch dieunkonventionellen Maßnahmen der Geldpolitik bis heute viermal sostark gewachsen wie das nominale Bruttoinlandsprodukt in diesenVolkswirtschaften. Mit anderen Worten: Die enorme Liquidität floss inandere Assets und blähte deren Preise auf, von Aktien bis zuImmobilien.Vor diesem Hintergrund wird die Freude über das sechsteWachstumsjahr in Folge beim Dax 30 zur Sorge. Zwar geht jederBullenmarkt irgendwann einmal zu Ende, doch die Fallhöhe ist nacheinem Zuwachs um 120% in den sechs Jahren beträchtlich. Daran ändertauch nichts, dass die Bewertungen deutscher Aktien noch Abstand habenzum US-Markt, der sich auf Allzeithoch bewegt. Der schöne Scheineines stabilen konjunkturellen Umfelds und erfreulicherWachstumsaussichten für die USA, Europa und Asien täuscht darüberhinweg, dass der Aufschwung äußerst fragil ist. Denn er geht einhermit einer Zunahme der globalen Verschuldung auf mittlerweile 325% derWeltwirtschaftsleistung. Die jahrelange Niedrig- und Nullzinspolitikhat immer mehr Investoren auf der Suche nach Rendite in relativrisikoreiche Assets gelockt. Schon die Normalisierung derZinsstrukturkurve kann da zum Auslöser der nächsten Krise werden.Eines der Zeitungsbücher unserer Jahresschlussausgabe ist seitjeher mit "Marktchancen" überschrieben. Auch in diesem Jahr. Warumnicht "Marktrisiken", zumal uns 2018 weitere, vor allem politischeGefahren begleiten werden: der Isolationismus der USA,Nordkorea-Konflikt, Chinas Imperialismus im Südchinesischen Meer,Spannungen in der Golfregion, Brexit und Katalonien-Separatismus inEuropa? Nur wer um die Risiken weiß, kann die Chancen erkennen, diees in jeder Marktsituation gibt. Die Redaktion hofft, mit dieserJahresschlussausgabe einen Beitrag zu leisten, dass unsere Leser dieChancen des Jahres 2018 erkennen und nutzen.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell