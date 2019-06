Börsen-Zeitung hat beste Wirtschaftsredaktion, Handelsblatt hat größten Einfluss

Frankfurt (ots) - Die "Börsen-Zeitung" unter Chefredakteur ClausDöring hat die beste Wirtschaftsredaktion. Das ergab die Befragungvon 179 PR-Profis, die vom 8. bis 20. Mai für den"Wirtschaftsjournalist" die Arbeit der wichtigstenWirtschaftsredaktionen bewertet haben.Die "Börsen-Zeitung" liegt mit einer Durchschnittsnote von 1,71nun bereits zum dritten Mal in Folge auf Platz 1 (Vorjahr 1,62). Die"Frankfurter Allgemeine Zeitung" und die Agentur Bloomberg folgen aufPlatz zwei und drei. Der größte Einfluss wird allerdings nicht der"Börsen-Zeitung", sondern dem "Handelsblatt" zugestanden. Dieses wirdauch am meisten von den PR-Profis gelesen.Die Finanznachrichtenagentur dpa-AFX (Chefredakteur Bernd Zeberl)verbessert sich von 2,09 im vergangenen Jahr auf eineDurchschnittsnote von 1,99 und zählt damit noch vor derSchwester-Agentur dpa (2,04; Rang 10; Sven Gösmann)) zu den zehnbesten Redaktionen. Das "Handelsblatt" (Sven Afhüppe) liegt mit derNote 1,83 gleichauf mit dem britischen "Economist", erhielt jedochöfter die Note eins und klettert somit von Rang sieben im vergangenenJahr auf Rang vier. Die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung"verbessert sich von Platz acht auf sechs (Note 1,9). Schlechterbewerteten die Kommunikatoren die Leistungen der Agentur Reuters(Rang drei im vergangenen Jahr), die nur mehr auf Platz 8 liegt,sowie die der "Financial Times" (Rang 7).Vor allem die großen Magazine haben nach Ansicht derKommunikatoren an Qualität verloren. Dem "Stern" (Chefredakteure:Florian Gless, Anna-Beeke Gretemeier) stellen sie in diesem Jahr mit3,77 die schlechteste Durchschnittsnote aus (3,65 Vorjahr). Damitlöst das Magazin die Redaktion der "Bild" als Schlusslicht ab. Sielandet mit einer Bewertung von 3,66 im Durchschnitt auf demvorletzten Rang. Der "Focus" sank ebenfalls noch leicht auf die Notevon 3,63 (Vorjahr 3,52), bleibt jedoch auf Platz 50 gelistet.Die größten Verlierer des diesjährigen"Wirtschaftsjournalist"-Rankings sind "Manager Magazin" (Note 2,95;Vorjahr 2,66; Chefredakteure: Martin Noé und Sven Clausen) und"Spiegel" (Note 2,84; Vorjahr 2,56; Steffen Klusmann). Sie rutschenjeweils um 15 Ränge nach unten. Die "Wirtschaftswoche" (Beat Balzli)und "Capital" (Horst von Buttlar) landen beide mit einer Note von2,77 nur noch auf Platz 27. Die "WiWo" verschlechtert sich damit umzehn Ränge, "Capital" um neun. Die Kommunikatoren kritisieren vorallem mangelnde Ausgewogenheit, den Hang zur Skandalisierung und dieJagd nach Exklusivgeschichten.Das komplette Ergebnis mit allen Detaildaten ist im aktuellen"Wirtschaftsjournalist" veröffentlicht, der unter der Chefredaktionvon Wolfgang Messner sechs Mal im Jahr im Medienfachverlag Oberauerin Salzburg erscheint. Neben dem Ranking der bestenWirtschaftsredaktionen veranstaltet das Branchenblatt auch die Wahlzum "Wirtschaftsjournalist des Jahres" und zum "Unternehmenssprecherdes Jahres".Pressekontakt:Johann Oberauer, Tel. +43 664 2216643, E-Mail:johann.oberauer@oberauer.comOriginal-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuell