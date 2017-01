Börsen-Zeitung: Die größte Kaimaninsel, Kommentar zum Brexit von Andreas Hippin

Frankfurt (ots) - Theresa May und ihr Schatzkanzler haben ihrMöglichstes getan, um eine glaubhafte Drohkulisse für den Fallaufzubauen, dass Brüssel dem britischen Wunsch nach einemFreihandelsabkommen nicht nachkommen sollte. Soll man auf demKontinent ruhig glauben, dass man die Steuern dann so lange senkenwird, bis man zur größten Kaimaninsel der Welt geworden ist undEuropas Unternehmer und Anleger über den Ärmelkanal schwimmen.Vielleicht tritt der ganze aufgestaute Groll gegen dieeigenbrötlerischen Briten, die einen in der größten Krise der EU imStich lassen wollen, dann etwas in den Hintergrund. Allerdings istdas Risiko groß, dass man in Brüssel den britischen Wunsch alsRosinenpickerei interpretiert, die man ja - koste es, was es wolle -verhindern wollte.Dabei hatte es die britische Premierministerin wohl einfach nursatt, als Theresa Maybe verspottet zu werden. Und so fasste sie vorden im Lancaster House versammelten Würdenträgern einfach einmal klarzusammen, was sich aus dem ergibt, was sie schon bei andererGelegenheit gesagt hatte: Großbritannien wird nicht nur dieStaatengemeinschaft verlassen, sondern auch Binnenmarkt undZollunion. Wie auch sonst könnte die am schnellsten wachsendeG7-Volkswirtschaft die Zuwanderung aus den süd- und osteuropäischenArmutsregionen eindämmen? Wie sonst könnten sich britische Richteraus der Rechtshoheit des Europäischen Gerichtshofs freischwimmen? Undwie sonst könnte Großbritannien eigene Freihandelsabkommenabschließen?Auch dass der mit Brüssel ausgehandelte Deal, sollte es denn je zueiner Übereinkunft kommen, dem Parlament vorgelegt werden soll, istkeine Überraschung. Schließlich dreht sich der ernstzunehmende Teilder Rechtsstreitigkeiten zwischen Regierung und Brexit-Gegnern darum,ob schon für die Inanspruchnahme von Artikel 50 des Vertrags vonLissabon ein Votum der Volksvertretung erforderlich ist.Ach ja, Streit. Anders als von May dargestellt, ist dieBereitschaft, die Zukunft jenseits der EU-Außengrenze gemeinsam zugestalten, denkbar gering. Von einer Versöhnung zwischen Brexiteersund Bremainians kann nicht die Rede sein. Die Gräben dürften ehernoch tiefer werden. Auf den öffentlichen Dienst kann May nichtzählen, das haben die Rücktritte ranghoher Karrierebeamter wieJonathan Hill und Ivan Rogers gezeigt. Sie kann nur hoffen, dass ihrBluff nicht auffliegt und Brüssel die Zerstrittenheit des Landesnicht für sich ausschlachtet.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: B?rsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell