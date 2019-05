Börsen-Zeitung: Zwei Welten / Kommentar zur Hauptversammlung der Deutschen Bank von Bernd Wittkowski

Frankfurt (ots) - Als Besucher der Hauptversammlung der DeutschenBank wähnt man sich über weite Strecken im falschen Film. Da wirdeine formidable Erfolgsgeschichte erzählt: alle Finanzziele für 2018erreicht, die Skeptiker mit konsequenten Kostensenkungen überraschtund die eigene Vorgabe für den Verwaltungsaufwand sogar unterboten,mit der harten Kernkapitalquote in der Spitzengruppe der Branche, dieBilanz von so guter Qualität wie selten zuvor, die Rechtsrisikenerheblich reduziert. Dies ist die Geschichte von einer Bank, wie siein der Welt des Paul Achleitner und des Christian Sewing existiert.Aus Sicht von Aktionären spielt dieser Film - Andreas Thomae vonDeka Investment sprach von einem "Horrorfilm mit Überlänge" -freilich in einer anderen Galaxie. Von ihrem Stern aus betrachtet,sieht die Welt weitaus trister aus. Erkennbar zum Beispiel amAktienkurs, der just am Tag der Hauptversammlung zwischenzeitlich aufein Rekordtief von 6,35 Euro purzelte, womit einDeutsche-Bank-Aktionär, der schon vor zwölf Jahren dabei war,gemessen am damaligen Höchststand um 93% enteignet worden ist -entschädigungslos, sieht man von Würstchen und Kartoffelsalat ab,die in der Frankfurter Festhalle gereicht wurden. Dafür braucht esnoch nicht einmal Artikel 14 des gestern 70 Jahre alt gewordenenGrundgesetzes.Der Aufsichtsratsvorsitzende, der sich erstmals öffentlich zuFehlern bekannte - was ihm sichtlich schwerfiel - und derVorstandschef sind sich des Widerspruchs zwischen diesengrundverschiedenen Welten bewusst. Beide wiesen in ihren Reden daraufhin, konnten oder wollten ihn aber nicht auflösen. Weiß "der Markt",der angeblich immer Recht hat, oder ahnt er zumindest etwas, was dembreiten Publikum bislang verborgen bleibt und wovon die Spitze derBank selbst nichts wissen will? Kommt womöglich noch ein großesjuristisches Thema auf das Haus und seine Stakeholder zu?Von Aktionärsseite gab es schon eher Erklärungen für die nichtkompatiblen zwei Welten der Bank: Dass diese sich "den Luxus einerInvestmentbank in der heutigen breiten Aufstellung" nicht längerleisten könne, so Alexandra Annecke von Union Investment. Oder dievielfach kritisierten Milliardenboni für eine bei allenunbestreitbaren Fortschritten - zumal gemessen an den eigenenAnsprüchen - unterm Strich doch recht erbärmliche Leistung.Achleitner und Sewing, von den Aktionären mit bescheidenenErgebnissen entlastet, sollten solche hilfreichen Hinweise als klarenund ultimativen Auftrag verstehen.(Börsen-Zeitung, 24.05.2019)Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell