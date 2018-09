Börsen-Zeitung: Zwei Wege, keine Lösung, Kommentar zu Argentinien und zur Türkei von Julia Wacket

Frankfurt (ots) - Na endlich, dürften sich Investoren gedachthaben, als die türkische Zentralbank am Montag zum ersten Mal seitBeginn der Lira-Krise mit Wertverlusten von 40 Prozent undInflationsraten von mittlerweile 18 Prozent von "deutlichen Risiken"für die Preisstabilität im Land gesprochen hat. Doch schnell wurdendie Anleger wieder enttäuscht: Statt einer Notfall-Leitzinserhöhungkündigte die Notenbank nur eine baldige "Anpassung" der Geldpolitikan.Dabei ist eine Leitzinsanhebung von mindestens 10 Prozentnotwendig, um die Inflation, die im Laufe des Jahres gar auf 30Prozent steigen könnte, in Schach zu halten. Ob diese Erhöhung aufder Zinssitzung nächste Woche kommen wird, ist weiter ungewiss. Dennwie sich schon in der Juli-Sitzung zeigte, liegt in der Türkeizwischen dem, was die Notenbank machen will, und dem, was sie(angesichts Präsident Recep Tayyip Erdogans Meinung zu höherenZinsen) machen darf, ein tiefer Graben. Der türkische Präsident machtausländische Mächte für den Absturz der türkischen Liraverantwortlich und scheint internationale Investoren gar nicht erstbeeindrucken zu wollen.Ganz anders der Staatspräsident des ebenfalls in eineWährungskrise geratenen Schwellenlandes Argentinien. Mauricio Macriverfolgt seit langem das Ziel, Argentinien bei internationalenInvestoren wieder beliebt zu machen - kein leichtes Vorhaben beieinem Land, das bereits sieben Mal in seiner Geschichte pleitegegangen ist. Macri bat von sich aus beim InternationalenWährungsfonds IWF um Hilfskredite und kündigte unbeliebte Maßnahmenwie ein straffes Sparprogramm und erneute Exportsteuern an, um dasHaushaltsdefizit auf 1,3 Prozent des BIP zu senken. Auch dieZentralbank erhöhte jüngst den Leitzins auf satte 60 Prozent.Argentinien, so scheint es, tut alles, um seine Wirtschaft zustabilisieren - und kann die Märkte trotzdem nicht beruhigen. AmMontag fiel der Peso gegenüber dem Dollar um 4,2 Prozent, trotz allerAnkündigungen.Im Gegensatz zur Türkei hat Argentinien aber kaum mehr Spielraum,um die Märkte von seinen Reformvorhaben zu überzeugen. Die Zinsenliegen bereits auf einem hohen Niveau und bei noch mehr fiskalischerStraffung könnte das Land in eine Rezession rutschen. Die Türkeiund Argentinien vereint daher so einiges. Beide haben massiveHaushalts- und Leistungsbilanzdefizite, hohe Inflationsraten und sindzu sehr von der Finanzierung durch Fremdwährungen abhängig. Beidemüssen das Vertrauen der Märkte zurückgewinnen. Nur das eine Land tutetwas dagegen und das andere nicht. Ein schneller Ausweg aus derKrise ist bei keinem in Sicht.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell