Börsen-Zeitung: Zunehmend isoliert, Kommentar zu Italien von Gerhard Bläske

Frankfurt (ots) - Italiens Regierung ist nicht einmal hundert Tageim Amt. Doch sie hat schon so viel Porzellan zerschlagen, dass manmit dem Wegkehren nicht nachkommt. Obwohl das hoch verschuldete Landauf ein Entgegenkommen der EU-Partner angewiesen ist, geht es aufKonfrontationskurs und sucht den Schulterschluss mit denVisegrád-Staaten Ungarn und Tschechien. Doch beide wollen Italienkeine Flüchtlinge abnehmen. Auch Frankreich, Deutschland und Spaniensind nicht bereit dazu. Die Partner haben genug von denEigenmächtigkeiten Italiens.Internationale Investoren ziehen kräftig Gelder ab. DieAktienkurse der von Konzessionsentzügen bedrohten Unternehmen und vonBanken schmieren ab. Und wenn Rom am heutigen Donnerstag neueAnleihen verkauft, droht der Spread zwischen deutschen unditalienischen Anleihen auf über 300 Basispunkte zu steigen, was dieFinanzierungskosten des Landes deutlich verteuert. Am Freitag gibtdie Ratingagentur Fitch ihr Urteil zur Politik des Landes ab.Statt auf Abrüstung setzt Rom auf Angriff. Luigi Di Maio,Vizepremier und Chef der populistischen Movimento 5 Stelle, will dieEinführung von Flat Tax und bedingungslosem Grundeinkommen sowie dasZurückdrehen der Rentenreform ohne Rücksicht auf die3-Prozent-Defizitgrenze realisieren. Investitionen dürften bei derBerechnung des Defizits nicht berücksichtigt werden. Zuvor hatte dieRegierung gedroht, die Verhandlungen über den EU-Haushalt undItaliens Beitragszahlungen zu blockieren.Selbst wenn Brüssel und die EU-Partner bereit sein sollten,Italien trotz der Provokationen und Angriffe entgegenzukommen, bleibtdie Frage, ob die Finanzmärkte auch so viel Geduld haben. Die Stundeder Wahrheit kommt mit der Vorlage des Haushaltsentwurfs. Da stehtdann schwarz auf weiß, was die Regierung plant. WirtschaftsministerGiovanni Tria warnt vor Spekulationen gegen Italien: In diesem Fallrechne man auf Unterstützung von außerhalb Europas. Er denktwomöglich an China, wo er gerade um Investoren wirbt oder anUS-Präsident Donald Trump. Auch solche Hilfen hätten aber ihrenPreis.Da setzen manche in der Regierung lieber auf ihren Landsmann,EZB-Chef Mario Draghi. Er soll seine Politik des Quantitative Easingverlängern und weiter Staatsanleihen aufkaufen. Dann könnten dieRatingagenturen Italien nichts anhaben. Dass die Rechnung aufgeht,glaubt wohl nur, wer den Kontakt zur Realität verloren hat. DasErwachen könnte bitter sein.