Börsen-Zeitung: Zitterpartie, Kommentar zu Bayer-Monsanto von Annette Becker

Frankfurt (ots) - Da mag Bayer noch so große Gelassenheitdemonstrieren: Die wettbewerbsrechtliche Freigabe zur Übernahme vonMonsanto gerät zur Zitterpartie. Zwar kam die Entscheidung derEU-Kommission, die geplante Fusion einer vertieften Prüfung zuunterziehen, alles andere als überraschend, würde aus der Fusion dochder weltgrößte Agrochemiekonzern hervorgehen.Doch der Hinweis, dass die Kommission bislang noch keineStellungnahmen von Marktteilnehmern einholte, kommt schon beinaheeinem Affront gleich. Faktisch reichen den EU-Beamten die in derPhase I gemachten Zugeständnisse bei weitem nicht aus, um die"ernsthaften Zweifel an der Vereinbarkeit des Zusammenschlusses mitder EU-Fusionskontrollverordnung zu zerstreuen".Um die Übernahme durch die Tür zu bringen, muss Bayer also kräftignachlegen. Dabei darf man getrost davon ausgehen, dass dieLeverkusener vieles unternommen haben, um den Segen der BrüsselerBehörde zu erhalten - neben den US-Behörden wohl die höchste Hürde,die es im Fusionsvorhaben zu nehmen gilt. Darauf deutet nicht zuletztder zeitliche Ablauf hin: Sollte die Freigabe der Fusion ursprünglichim ersten Quartal beantragt werden, war im Februar von einerVerschiebung um wenige Wochen die Rede. Letztlich wurde der Antrag inBrüssel am 30. Juni eingereicht. Das Datum war insofern entscheidend,als sich Bayer vorgenommen hatte - und daran bis heute festhält - dieFreigabe bis zum Jahresende in Händen zu halten. Dass das engezeitliche Korsett nun womöglich gesprengt wird - die EU-Kommissionhat mit der Prüfung (ohne Verlängerung) bis 8. Januar 2018 Zeit -liegt nicht zuletzt daran, dass die erste Prüfphase schon um zweiWochen verlängert werden musste.Zwar ist es schlussendlich egal, ob die Fusion am 30. Dezemberoder erst am 15. Januar genehmigt wird. Die zeitliche Vorgabe undihre mögliche Verfehlung sind jedoch ein klarer Hinweis darauf, dasssich Bayer die kartellrechtliche Prüfung einfacher vorgestellt hat.Ganz abgesehen davon, dass sich angesichts der überaus langenListe der Bedenken, die die EU-Kommission plagen, an irgendeinemPunkt für Bayer die Frage stellen muss, wie groß die Auflagen seindürfen, damit die Übernahme noch wirtschaftlich ist. Es geht jabeileibe nicht um Peanuts, sondern um 66 Mrd. Dollar, die Monsantokostet. So viel hat bislang kein deutsches Unternehmen für eineÜbernahme ausgegeben. Raum für Interpretation lässt vor diesemHintergrund die gestrige Börsenreaktion: Die Aktie legte um 2,4% zu.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: B?rsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell