Börsen-Zeitung: Zinswende um jeden Preis / Kommentar von Andreas Hippin zum Zinsschritt der britischen Notenbank.

Frankfurt (ots) - Der unzuverlässige Liebhaber hat geliefert. MarkCarney, den Gouverneur der Bank of England, muss der Spitzname, derihm von einem Unterhausabgeordneten wegen seiner Wankelmütigkeitverliehen wurde, schon sehr geärgert haben. Vermutlich so sehr, dasser dieses Mal nicht schon wieder einen Rückzieher machen wollte.Schließlich wurde am Markt die Wahrscheinlichkeit eines Zinsschrittsschon auf 90% beziffert. Und so erhöhte die Bank of England gesternerneut die Zinsen, obwohl die jüngsten Konjunkturdaten das nichtunbedingt erforderlich gemacht hätten. Gewiss, die überhöhtenHäuserpreise und die Neigung vieler Briten zum schuldenfinanziertenKaufrausch sprechen dafür. Aber das weltweite Wachstum, das derbritischen Wirtschaft über eine schwache Inlandsnachfragehinweggeholfen hatte, droht zu verebben.In den bunkerähnlichen Gemäuern an der Threadneedle Streetunterstellt man der Einfachheit halber nach wie vor, dass derbritische EU-Austritt völlig reibungslos verlaufen wird. Das warschon vor dem Beinahezusammenbruch der Regierung von Theresa Maygewagt. Nachdem ihr Brexit-Kompromiss von Brüssel brüskzurückgewiesen wurde, hat diese Annahme noch weniger Sinn. Würde dieNotenbank auch nur eine Wahrscheinlichkeit von 10% dafürunterstellen, dass es statt zum Deal zum Bruch mit Resteuropa kommt,hätte sie auf diese Zinserhöhung verzichten müssen, zumal sich ihrenegativsten Auswirkungen auf das Wachstum gleich nach demAustrittstermin zeigen dürften.Man könnte zwar argumentieren, dass sich die Geldpolitik nicht ankatastrophalen Extremrisiken orientieren könne. Aber warum Risikeneingehen, die man nicht eingehen muss? Die Inflation geht schnellerzurück als von der Bank of England erwartet, das Lohnwachstum hatsich verlangsamt und das Wirtschaftswachstum ist so schwach wie seitJahren nicht.Man muss befürchten, dass die Zentralbankökonomen die Torpfostenverrücken werden, um zu punkten. Mit neuen Methoden zur Ermittlungvon Produktivitätsentwicklung und Wachstum ließe sich die Zinswendeum jeden Preis rechtfertigen. Dann würde man den Kollegen von derFederal Reserve nicht mehr ganz so weit hinterherhinken. Rudeldenkenund Tunnelblick spielen eine weit größere Rolle, als Notenbanker jezugeben würden. Am Kapitalmarkt tut man gut daran, ihren Optimismusin Frage zu stellen. Bei der Bank of England mag man Extremrisikenaußen vor lassen. Sonst kann sich das keiner leisten.