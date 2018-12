Börsen-Zeitung: Zinswende abgehakt, ein Marktkommentar von Kai Johannsen

Frankfurt (ots) - An die von vielen Finanzmarktakteuren erwarteteZinswende, die bei so manchem wohl eher ein frommer Wunsch angesichtsdes Null- und Negativzinsumfeldes war als eine realistischeKapitalmarktprognose, kann nun endgültig ein Haken gemacht werden.Denn die Zeichen, die von den Kapitalmärkten kommen, sprechen einesehr klare Sprache. Die US-Renditestrukturkurve - abgeleitet aus denStaatsanleihen - hat sich praktisch das gesamte Jahr über verflacht.Das bedeutet, dass sich die kurz- und langfristigen Bondrenditen -gemessen im Laufzeitenband von zwei bis zehn Jahren - immer stärkerangenähert haben. Verflacht die Kurve immer mehr, woraus sich einezunehmende Skepsis bzw. Sorge über die Konjunkturentwicklungschlussfolgern lässt, kommt die Kurve folgerichtig irgendwann an denPunkt, dass lang- und kurzfristige Zinsen auf dem gleichen Niveauliegen. Dann steht die Kurve kurz vor der Inversion.Eine Inversion der Kurve liegt vor, wenn die kurzfristigen(zweijährigen) Zinsen über den langfristigen (zehnjährigen)Bondrenditen liegen. Für die inverse Zinsstrukturkurve lautet dielehrbuchmäßige Lesart: Die Akteure auf dem Bondmarkt stellen sichdarauf ein, dass die wirtschaftliche Aktivität abkühlen wird und dieNotenbank der Wirtschaft mit Zinssenkungen unter die Arme greifenmuss. Genau diese auf längere Sicht erfolgenden Zinssenkungen nimmtder Staatsanleihemarkt bereits in der Gegenwart über dieseniedrigeren längerfristigen Bondrenditen vorweg. Umgekehrt lautet dieLesart der bislang vorherrschenden normalen Zinsstrukturkurve: DieWirtschaft läuft rund, und die Zentralbank muss Überhitzungen derKonjunktur und damit womöglich einhergehenden Inflationsgefahren auflängere Sicht mit höheren Zinsen vorbeugen.Die Renditestrukturkurve in den USA ist nun dabei zu invertieren.Im Laufzeitenband von zwei bis zehn Jahren ist die Kurve noch nichtinvertiert. Aber im kürzeren Fälligkeitenbereich von zwei und dreiJahren sowie von drei und fünf Jahren konnten in diesen TagenInversionen der Kurve beobachtet werden. Es kam demzufolge vor, dassdie zweijährige US-Staatsanleiherendite über dem dreijährigen Satzlag, und die dreijährigen Bondrenditen lagen zeitweise über denfünfjährigen Sätzen. Ohne Frage muss man zum jetzigen Zeitpunktfesthalten, dass der US-Staatsanleihemarkt bei der Herausbildungeiner inversen Kurve erst ganz am Anfang steht. Mit ein wenig Abstandbetrachtet liegen die Renditen von zwei- bis fünfjährigenUS-Staatsanleihen praktisch auf dem gleichen Niveau. Inversionenerreichen Ausmaße von wenigen Basispunkten. Tatsache ist aber auch,dass es die erste Inversion der US-Zinskurve seit gut einer Dekadeist.Warum kommt dieser Inversion eine so große Beachtung zu? Das liegtan ihrer Prognosegüte. Kurveninversionen sind sehr gute Signalgeberfür die künftige wirtschaftliche Entwicklung. "In den USA ging jederder fünf vergangenen Rezessionen eine Inversion der Renditekurve -die Zweijahresrendite lag dabei also über der Zehnjahresrendite -voraus. Allerdings dauerte es nach einer ersten Inversion noch einbis zwei Jahre, ehe die Wirtschaft in eine Rezession rutschte", sagtBernd Weidensteiner, Volkswirt bei der Commerzbank. DieUS-Kurveninversion signalisiert derzeit also, dass der Wirtschaftnach ihren zehn fetten Jahren nun eine magere Zeit bevorstehen wird.Darüber sorgen sich Kapitalmarktteilnehmer. Denn dann sind amlangen Ende der Kurve auch künftig keine auskömmlichen Zinserträge zuverdienen, was angesichts des jahrelangen Niedrig-, Null- undNegativzinsumfeldes sicher für viele Assetmanager in Pensionsfondsund Versicherungen keine rosige Perspektive ist. Aber auch für dieUnternehmen brechen härtere Zeiten an. Denn im Abschwung lässt sichbekanntlich nicht so gut verdienen. Die schlechtere Ertragslagequittieren die Aktien dann gern mit Kursrückgängen. Also sindlukrative Alternativen gefragt. Und die sind rar gesät.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell