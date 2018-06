Börsen-Zeitung: Zetsches Lebenswerk wackelt / Kommentar zum Dieselskandal von Isabel Gomez

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Frankfurt (ots) - Bis vor kurzem war der Weg des Dieter Zetsche inden nächsten Jahren klar vorgezeichnet. Im Dezember 2019 läuft seinVertrag als Vorstandsvorsitzender von Daimler aus. Nach einerAbkühlungsphase von zwei Jahren würde er Aufsichtsratschef werden.Nun steht Zetsche aber im Mittelpunkt des Abgasskandals, der imSeptember 2015 als VW-Betrug begann und inzwischen die gesamtedeutsche Autoindustrie erfasst hat.In mehreren Mercedes-Modellen ist eine nach Auslegung desKraftfahrt-Bundesamtes illegale Abschalteinrichtung derDiesel-Abgasnachbehandlung verbaut. Der Konzern will sich im Zweifelrechtlich gegen diese Einschätzung wehren. Tatsächlich handelt essich offenbar um kein Programm, das, wie bei VW, einen Prüfstanderkennt und die Abgasreinigung dann aktiviert. Das macht die Sacheaber nicht besser. Im Gegenteil.Die Branche hat flächendeckend sogenannte Thermofenster zum Schutzvon Diesel-Motoren eigenwillig ausgelegt. Bei Daimler war das Fensterbesonders groß, so dass die Abgasnachbehandlung Messwerten zufolgeteilweise erst ab 10 Grad Außentemperatur funktionierte. Aus diesemGrund warnte ein Daimler-Anwalt das Bundesverkehrsministerium bereitsbei Zetsches erstem Besuch in Berlin laut "Spiegel" davor, dieEinrichtungen bei Daimler als illegal anzusehen. Damit würde diegesamte Autoindustrie gefährdet. In diesem Zusammenhang muss auch dieAussage von BMW im Frühjahr neu betrachtet werden. Der Herstellerhatte in zwei Modellen versehentlich "falsch zugeordnete" Softwareaufgespielt. Der "Irrtum" dauerte vier Jahre lang an.Dass Zetsche einen Prozess riskiert, bekommt so eine neueRelevanz. Wenn unter Zetsche ein Gericht die Auslegung dergesetzlichen Grundlage über Thermofenster durch Daimler für konformerklärt, dürfte der Mercedes-Stern auf dem Stuttgarter Hauptbahnhofdurch sein Konterfei ersetzt werden.Scheitert er aber, weitet das nicht nur den Diesel-Skandal inbisher unbekannte Dimensionen aus. Zetsches Lebenswerk, das aus derRettung Daimlers nach dem Chrysler-Fiasko, der Wiederbelebung einerverstaubten Marke, der Modernisierung des Modellportfolios und derRückkehr an die Absatzspitze im Premium-Segment besteht, ist dannzerstört. Zetsche hat sich mit der Aussage, bei Mercedes sei keineBetrugssoftware verbaut, kurz nach Bekanntwerden des VW-Betrugsderart weit aus dem Fenster gelehnt, dass er in diesem Fall alsVorstandschef und künftiger Aufsichtsratschef kaum mehr tragbar wäre.(Börsen-Zeitung, 12.06.2018)