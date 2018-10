Börsen-Zeitung: Wertvernichtung, Kommentar zu Bayer von Annette Becker

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Frankfurt (ots) - Knapp 30 Mrd. Euro an Marktkapitalisierung sindverpufft, seit ein Geschworenengericht in den USA die Bayer-TochterMonsanto im August im ersten Glyphosat-Prozess zurSchadenersatzzahlung von 289 Mill. Dollar verdonnert hat. Allein amDienstag gab der Dax-Wert erneut um mehr als 10 Prozent nach, obwohldas Gericht die Strafzahlung um mehr als 200 Mill. Dollarverringerte. Denn die schlechte Nachricht aus San Francisco lautet:Das Urteil im ersten Glyphosat-Prozess, in dem es um denKausalzusammenhang zwischen dem Unkrautvernichter Glyphosat undKrebserkrankungen bei Anwendern des Herbizids geht, hat im KernBestand.Die jüngste Entscheidung des Gerichts ist auch deswegenaufsehenerregend, weil dieselbe Richterin vor nicht einmal zweiWochen eine völlig andere Bewertung in der Causa abgegeben hatte. Vorder Anhörung der Parteien hatte sie signalisiert, denStrafschadenersatz aufzuheben und den Prozess vielleicht sogar neuaufzurollen.Davon ist jetzt keine Rede mehr. Vielmehr wurde die Strafzahlungvon 250 Mill. Dollar, die Monsanto respektive Bayer zusätzlich zurEntschädigung von 39 Mill. Dollar aufgebrummt bekam, nur als in derHöhe nicht gerechtfertigt kassiert. Die Argumentationslinie vonBayer, nach der soundsoviele Studien die Unbedenklichkeit vonGlyphosat bei sachgerechter Anwendung bescheinigen, hat bei Gerichtoffensichtlich nicht überzeugt.Natürlich ist damit noch kein Nachweis erbracht, dass Glyphosattatsächlich Krebs verursachen kann. Auch ist das letzte Wort in demProzess noch nicht gesprochen, hat Bayer doch sogleich Berufung gegendie Entscheidung angekündigt. Zudem ist das Urteil kein Präjudiz fürweitere Verfahren. Dennoch verschlägt einem allein die Anzahl derKlagen den Atem: Ende August sprach Bayer von 8700 anhängigen Klagen.Denn multipliziert mit der auf 78,6 Mill. Dollar verringertenSchadenersatzsumme ergeben sich 680 Mrd. Dollar. Das ist fast zehnmalso viel, wie Bayer jetzt noch auf die Waage bringt.Und noch ein Zahlenvergleich, der aufhorchen lässt: Für Monsantozahlte Bayer im Sommer umgerechnet 55 Mrd. Euro (inklusive Schulden),an der Börse bringen die Leverkusener dagegen nur noch gut 63 Mrd.Euro auf die Waage, obwohl Bayer das Eigenkapital zur Finanzierungder Übernahme um 9 Mrd. Euro aufstockte. Die Wertvernichtung istbeispiellos. Eigentlich wollte Bayer mit der Monsanto-Übernahme inpuncto Wertschaffung alles bisher da gewesene in den Schattenstellen.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell