Börsen-Zeitung: Weidmanns Pech / Kommentar von Claus Döring zur Draghi-Nachfolge

Frankfurt (ots) - Jens Weidmann würde gerne im Oktober 2019Nachfolger von Mario Draghi als Präsident der EuropäischenZentralbank (EZB) werden. Dieses Amt hat er nie öffentlich für sichgefordert, doch der Wunsch ergibt sich schon aus WeidmannsAmtsverständnis als Präsident der Bundesbank. Ein Geldpolitiker mitLeib und Seele wie Weidmann, der Notenbankchef der größtenVolkswirtschaft in der Eurozone ist, muss geradezu danach streben,seine geldpolitischen Vorstellungen dort umsetzen zu können, wo mandies seit Einführung der Gemeinschaftswährung am wirkungsvollstenkann: an der Spitze der EZB.Als ehemaliger Wirtschaftsberater von Bundeskanzlerin AngelaMerkel weiß Weidmann aber auch, dass die Besetzung hoher europäischerÄmter machtpolitische Entscheidungen sind, bei denen nationalerProporz und Einflussmöglichkeiten mehr zählen als fachliche Exzellenzund Loyalität. Und deshalb liegt Brüssel zwar nicht geografisch, aberpolitisch Berlin näher als Frankfurt. Denn in Brüssel geht es imnächsten Jahr um die Nachfolge von Jean-Claude Juncker als Präsidentder EU-Kommission. Dieses Amt bietet mehr Gestaltungsmöglichkeitenund ist für die Zukunft der EU und damit auch für die politischenVerhältnisse in Deutschland allemal wichtiger als derPräsidentenposten einer Institution, die formal unabhängig ist undnur begrenzt politisch zu steuern ist.Der Chef der EU-Kommission kann dagegen sogar weltpolitisch etwasbewirken, wie sich zuletzt beim Treffen von Juncker und US-PräsidentDonald Trump zeigte. Auf diesen Posten endlich einen Deutschen undmöglicherweise politisch Vertrauten entsenden zu können, hättefolglich für die Bundeskanzlerin mehr Reiz, als denBundesbankpräsidenten an die EZB-Spitze zu befördern. Pech fürWeidmann, dass nur bei einer der beiden Spitzenpersonalien einDeutscher zum Zug kommen dürfte - wenn überhaupt.Dass Regierungsviertel und Bundesbankzentrale mehr als diegeografische Entfernung trennen, ist nicht neu. Helmut SchmidtsKritik an der Bundesbankpolitik ist ebenso legendär wie Helmut KohlsMissachtung der Bundesbankwarnungen vor der deutsch-deutschenWährungsunion und der späteren Euro-Einführung. Für die Bundesbankund die Anhänger ihrer geldpolitischen Grundsätze wäre es nach dengeldpolitischen Zumutungen der Ära Draghi nun ein weitererTiefschlag, würde die Bundesregierung wie schon seinerzeit Axel Weberjetzt auch Jens Weidmann die Unterstützung für den Wechsel an dieEZB-Spitze versagen.(Börsen-Zeitung, 24.08.2018)Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell