Börsen-Zeitung: Weg mit Schaden, Kommentar zu Opel von Peter Olsen

Frankfurt (ots) - And the winner is - PSA. Die Aktie desfranzösischen Autokonzerns legte gestern in der Spitze kräftig um 5Prozent zu, während GM im frühen New Yorker Handel 2 Prozenteinbüßte. Mit dem Erwerb der europäischen Aktivitäten Opel/Vauxhallvom US-Autobauer General Motors (GM) ist Carlos Tavares,Vorstandschef von PSA Peugeot Citroën, ein Schnäppchen gelungen. Wieauch immer man die äußerst komplexe Transaktion rechnet, unter demStrich zahlt der einstige Weltmarktführer aus den USA drauf. DerUS-Konzern stellt sich auf außerordentliche Aufwendungen von 4 Mrd.bis 4,5 Mrd. Dollar aus der Transaktion ein.Nun gut, 88 Jahre lang war Opel Teil von GM. Bevor Volkswagenentstand, war die Marke mit dem Blitz hierzulande sogar einmalMarktführer. Lang, lang ist es her. Die jüngere Vergangenheit warzwar von einem frischen Werbeauftritt und einer Erneuerung derModellpalette geprägt. Die für 2016 vorgesehene Rückkehr in dieGewinnzone blieb aber dem europäischen GM-Geschäft wegen der nichtkalkulierten Pfundschwäche nach dem Brexit-Votum der Briten verwehrt.Den Rechenschieber haben aber die GM-Manager spätestens seit demAmtsantritt von CEO Mary Barra immer wieder bemüht, um Chancen aufnachhaltige Gewinne aus dem europäischen Geschäft zu bewerten. DasErgebnis war wohl eindeutig - und negativ. In der regionalenBegrenzung auf den weltweit am schwierigsten geltenden europäischenAutomarkt und der vergleichsweise geringen Unternehmensgröße hättenOpel und Vauxhall wohl nie genügend Cash erzielen können, um diesteigenden Investitionen für die automobile Zukunft selbstfinanzieren zu können.Unter Barra aber wird alles konsequent auf den Prüfstand gestellt,was nicht genügend Rendite abwirft, gilt es doch, die unzufriedenenAktionäre zu besänftigen. Viele Investoren forderten seit längerem inEuropa ein Ende mit Schrecken statt eines Schreckens ohne Ende. Fürdas traditionsreiche Geschäft bedeutete das in letzter Konsequenz:Weg mit Schaden.Der nun aus der Opel-Übernahme durch PSA entstehende zweitgrößteAutokonzern Europas ist bei Gelingen der Transaktion, die erst gegenJahresende abgeschlossen sein soll, nach wie vor international keingewichtiger Player. In China waren die Franzosen zwar früh vertreten,haben daraus aber wenig gemacht. Opel wiederum wäre gerne in Chinaund auch in Russland in größerem Stil angetreten, durfte aber nicht.Tavares muss sich daran messen lassen, diese Schwächen zu beseitigen.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: B?rsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell