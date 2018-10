Börsen-Zeitung: Weg, Kommentar zur DWS von Jan Schrader

Frankfurt (ots) - John Cryan: weg. Marcus Schenck: weg. KimHammonds: weg. John Gibbons: weg. Nun wird die Liste der allein indiesem Jahr geschassten und entflohenen Führungskräfte im Konzern derDeutschen Bank noch länger: Nicolas Moreau, CEO der im März an dieBörse gebrachten Fondstochter DWS, verlässt zum Jahresende dieGesellschaft. Und was sagt Paul Achleitner, Aufsichtsratschef derDeutschen Bank dazu? "Wir danken Nicolas Moreau nicht nur für diewichtigen Impulse, die er der Bank insgesamt sowie speziell demAssetmanagement gegeben hat. Unter seiner Führung wurde die DWSerfolgreich an die Börse gebracht und die Grundlage für einenWachstumskurs gelegt." Und für diese Leistung wird Moreau also vomHof gejagt? Wer es glaubt, wird selig!Die Nachricht kommt nur einen Tag, nachdem die DWS Geschäftszahlenfür das dritte Quartal vorgelegt hat. Nach wiederholtenNettomittelabflüssen zeigte sich Moreau zuversichtlich, den sowichtigen Fondsabsatz rasch wieder in Schwung bringen zu können. DerManager hatte dabei durchaus Argumente auf seiner Seite: neueProdukte, Kooperationen mit der Investmentfirma Tikehau und demVersicherer Generali, erste Vorboten einer Erholung bei zuletztangeschlagenen Flaggschiffprodukten. Auch stark sinkende Kostenkonnte die DWS als Erfolg verbuchen. Jetzt aber weiß jeder, wasbislang nur eine Ahnung war: Die Konzernmutter Deutsche Bank hatselbst kein Vertrauen mehr in die Führung der DWS und glaubt offenbarauch nicht an die am Mittwoch aufgetischte Geschichte.Wer aber soll künftig noch den Worten des Managements trauenkönnen, wenn Führungskräfte in dieser Rate entlassen und verjagtwerden? Das Signal ist fatal.Natürlich ist der Befund korrekt, dass die DWS schon lange immerwieder Probleme hat. Ein wiederholter Umbau hat dem Assetmanagernicht gut getan. Mittelabflüsse lassen sich nicht nur mitdem Branchentrend erklären und auch nicht allein mit dem schlechtenRuf der Konzernmutter. Seit dem Börsengang der DWS fiel der Kursdeutlich ab. Es ist verständlich, dass Management und Aufsichtsrat inden Doppeltürmen nervös sind. Doch die permanenten Wechsel - auch derbekannten Fondsmanager Tim Albrecht und Henning Gebhardt, die beiBerenberg anheuerten - vermitteln ein Bild innerer Unruhe undzerstören Glaubwürdigkeit. Achleitner erklärt, "überzeugt" von der"Erfolgsgeschichte" zu sein, die nun unter Moreaus Nachfolger AsokaWöhrmann fortgesetzt werde. Wer soll das noch glauben? Auch dasVertrauen ist weg.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell