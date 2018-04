Börsen-Zeitung: Wechselhafte Aussichten, Kommentar zur IWF-Frühjahrstagung von Mark Schrörs

Frankfurt (ots) - "Das Dach repariert man, wenn die Sonnescheint." Mit diesem Zitat John F. Kennedys mahnt IWF-ChefinChristine Lagarde die politischen Entscheider weltweit schon länger,den globalen Wirtschaftsaufschwung zu nutzen, um Schwächen imWirtschafts- und Finanzsystem auszumerzen. Vor derIWF-Frühjahrstagung sieht Lagarde dafür nun eine neue Dringlichkeit -weil sie "dunkle Wolken" am Konjunkturhimmel aufziehen sieht. FürSchwarzmalerei besteht zwar sicher kein Anlass. Die Warnung ist aberebenso berechtigt wie nötig: Jede Selbstgefälligkeit der Politikwäre jetzt grob fahrlässig.Der Internationale Währungsfonds (IWF) prognostiziert für 2018 und2019 jeweils 3,9 Prozent Wachstum. Das ist aller Ehren wert. Danachsagt er zwar eine Abschwächung voraus. Aber es ist klar: Auch dieschönste (Konjunktur-)Party währt nicht ewig. Das heißt aber nochlange nicht, dass dann gleich das böse (Morgen-)Erwachen drohen muss.Ausschlaggebend ist nun, dass die politischen Entscheider dieexistierenden Probleme und Risiken beherzt angehen: Es brauchtentschlossene Strukturreformen, um das Wachstumspotenzial zu stärken.Es braucht konsequente Schritte, um das Finanzsystem nochwiderstandsfähiger zu machen. Und es braucht mutige Einschnitte, umdie gefährlich hohe Verschuldung weltweit zu reduzieren. Selbst derIWF sieht das nun als neue Priorität.Ähnliches gilt für das Risiko Nummer 1 dieser Tage - denHandelskonflikt zwischen den USA und China. Ein regelrechterHandelskrieg wäre für die Weltwirtschaft extrem schmerzhaft. Bislangist de facto noch gar nicht so viel passiert. Noch handelt es sichmehr um einen Krieg der Worte statt einen Krieg der Taten. Und esgibt gute Gründe und einige Signale zu hoffen, dass beide Seiten diefinale Eskalation vermeiden. Dafür ist jetzt aber Kooperationgefragt, nicht Konfrontation. Und auch da drängt die Zeit, bevor dieScharmützel zum Schaden für das Vertrauen der Wirtschaftsakteuremutieren.Die IWF-Tagung kommt da genau zur rechten Zeit. Natürlich, niemandsollte von der Zusammenkunft der Finanzminister und Zentralbankchefsder 189 Mitgliedsländer Wunderdinge erwarten. Aber die Diskussionenin den IWF-Runden tragen hoffentlich zu einer Versachlichung derdurch Tweets und Kommuniqués aufgeheizten Debatte bei - damit am Endedie ökonomische Logik über den politischen Eigensinn obsiegt. So sehrUS-Präsident Donald Trump auch das Gegenteil verspricht: EinHandelskrieg würde wie auch ein Währungskrieg nur Verlierer kennen.Oder anders ausgedrückt: Am Ende stünden dann alle im Regen.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell