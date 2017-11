Börsen-Zeitung: Das Vorprogramm, Kommentar zu Linde von Joachim Herr

Weitere Suchergebnisse zu "Linde":

Frankfurt (ots) - Welch eine Überraschung! Linde hat für denTausch in Anteile der mit Praxair gegründeten Holding fast alleAktionäre gewonnen. Mehr als 90% des Grundkapitals sind es. DasErgebnis erstaunt, da das Angebot anfangs nur auf gebremsteZustimmung stieß. Noch vor vier Wochen erschien sogar das Erreichender Mindestquote gefährdet. Erst die von 75% auf 60% gesenkteSchwelle brachte mehr Schwung.Jetzt sieht es so aus, als wären die Tage der altehrwürdigen LindeAG gezählt. Kommt es im nächsten Jahr tatsächlich zur Fusion mitPraxair, spräche Vieles für einen erzwungenen Abschied derverbliebenen Aktionäre per Squeeze-out. Denn mit einem Ende der LindeAG ließen sich Kosten sparen, eine Hauptversammlung wäre obsolet unddie Publizitätspflicht entfiele.Ein beinahe zur Bedeutungslosigkeit geschrumpfter Börsentitelwürde allerdings auch den Aktionären mehr Verdruss als Freudebereiten: Der Handel mit den wenigen restlichen Anteilen wäre kaumliquide. Auf häufige starke Kursausschläge müsste man sicheinstellen. Zudem bekäme die Linde AG keinen Platz mehr in einemBörsenindex. Extrapunkte für Nostalgie gibt es nicht.Den Weg in die Zukunft - den Zusammenschluss mit Praxair unter demDach der Linde plc - könnte jetzt nur noch die Wettbewerbsaufsichtverbauen. Doch für die Verhandlungen sind die Fusionspartner gutgewappnet. Vor allem in Nordamerika, in Südamerika und in Europastellen sie sich auf Verkäufe von Unternehmensteilen ein und habeneine Schwelle festgelegt, die ein Achtel des gemeinsamen Umsatzesausmacht. Diese Grenze muss aber nicht das letzte Wort sein. Zudemist Linde nach den Akquisitionen von Aga in Schweden und BOC inGroßbritannien erfahren in Verhandlungen mit Kartellbehörden.Die Architekten des deutsch-amerikanischen Großprojekts kommenihrem Ziel immer näher: Wolfgang Reitzle, derAufsichtsratsvorsitzende von Linde, und Steve Angel, CEO von Praxairund der designierte Chef des neuen Konzerns. Doch an zwei erheblichenRisiken für die Stabilität des Weltmarktführers in spe hat sichnichts geändert. Zum einen begleitet die Arbeitnehmerseite von Lindeden Fusionsplan mit Argwohn. Die Stimmung in der Belegschaft istschlecht. Zum anderen erhebt die amerikanische Seite ihrenFührungsanspruch. Eine Balance der Interessen beider Unternehmenerwarten nur Träumer.Der lange Weg zur Fusion ist das Vorprogramm. Die echteBewährungsprobe für Linde und Praxair kommt erst danach.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell