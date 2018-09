Börsen-Zeitung: Vorboten einer Rezession, Marktkommentar von Kai Johannsen

Frankfurt (ots) - Steuert die Weltwirtschaft womöglich auf dienächste Rezession zu? Diese Frage beschäftigt derzeit die Akteure anden internationalen Bondmärkten. Grund für einen konjunkturellenEinbruch könnte ein eskalierender US-Handelsstreit mit China undanderen Ländern sein. Hinzu kommt die Gefahr, die in denSchwellenländern schlummert.Ausgehend von der Türkei, deren Währung in diesem Jahr heftigunter die Räder gekommen ist, könnten Anleger ihre Gelder eben nichtnur aus der Türkei, sondern auch aus anderen Schwellenländernabziehen. Das könnte auf den Devisenmärkten weitere heftigeTurbulenzen nach sich ziehen. Außerdem könnten die Länder angesichtsihrer unter Druck geratenen Währungen Schwierigkeiten bei derBedienung ihrer Verbindlichkeiten in Währungen wie Dollar oder Eurobekommen. Ein Zahlungsausfall eines Landes würde heftige Schockwellensenden. Ein kollektiver Nachfragerückgang der Emerging Markets würdeeiner schwächelnden Konjunktur einen weiteren Dämpfer verpassen.Die Renditestrukturkurven rund um den Globus senden derzeit rechtklare Signale, in welche Richtung sich die weltweite Konjunkturbewegen könnte. Und genau das gibt Anlass zur Sorge. Im Blick habendie Marktteilnehmer dabei zuerst immer die US-Renditekurve. Es isthinlänglich bekannt, dass sich die US-Renditekurve immer weiterverflacht. In den vergangenen Tagen ging der Zinsabstand zwischen denzwei- und zehnjährigen Papieren der USA auf unter 20 Basispunkte (BP)zurück. Das ist der geringste Wert seit mehr als einer Dekade.In der Lesart der Märkte deutet eine flacher werdende Kurve eineVerlangsamung der konjunkturellen Aktivität an. Invertiert die Kurve,d.h. liegen die längerfristigen (zehnjährigen) Marktzinssätze unterden kurzfristigen (zweijährigen) Anleiherenditen, ist das ein Zeichenfür eine Rezession der Wirtschaft. "In der Vergangenheit war eineinvertierende Kurve ein sehr verlässliches Signal für eine mitzeitlicher Verzögerung einsetzende Rezession", sagt Michael Leister,Zinsstratege bei der Commerzbank. Leister gibt in diesem Zusammenhangaber zu bedenken, dass das Quantitative Easing der Zentralbanken rundum den Globus deutlich spürbare Effekte auf die Zinskurven gezeigthat. Am kurzen Laufzeitenende seien die Zinsen zudem auch durch dieForward Guidance der Zentralbanken sehr stark verankert gewesen. Amjapanischen Markt wird Leister zufolge die Aussagekraft noch dadurcheingeschränkt, dass die Notenbank dort auch das lange Marktendedirekt steuert.Leister weist aber zudem darauf hin, dass nicht nur die US-Kurvedeutlich flacher geworden ist. Das ist beispielsweise auch in derEurozone bei der Kurve der Bundesanleihen der Fall.Kurvenverflachungen in diesem Jahr und über den Zeitraum diesesJahres hinaus gab es zudem in weiteren Ländern. Dazu gehört etwaKanada, und ebenfalls in Neuseeland hat sich der Abstand zwischen denkurz- und langfristigen Zinsen verringert. In Europa ist das gleichePhänomen außerhalb der Eurozone in Großbritannien zu beobachten. Auchdort ist die Kurve flacher geworden. Das ist also für die wichtigengroßen Märkte ein klarer Trend, der sich derzeit nicht umzukehrenscheint.Viele Marktakteure leiten aus diesem fast schon synchronen Verlaufder Zinsstrukturkurven verschiedener Länder nun ab, dass die globaleWirtschaft auf eine Schwächephase zusteuern wird. Es wird wohl nurnoch eine Frage der Zeit sein, bis die erste Kurve invertiert. Unddas wird aller Voraussicht nach die US-Kurve sein, die sich schonsehr nah an der Nulllinie bewegt. Geht es in der Geschwindigkeit dervergangenen Monate weiter, sollte die US-Kurve im zwei- biszehnjährigen Laufzeitenbereich im Oktober an der Nulllinie und damitvor der Inversion stehen.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell