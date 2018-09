Börsen-Zeitung: Von den USA abgehängt, Marktkommentar von Christopher Kalbhenn

Frankfurt (ots) - Auf den ersten Blick wirkt es wie einWiderspruch. Die große Finanzkrise ging vom amerikanischenImmobilien- und Hypothekenmarkt aus und kulminierte vor zehn Jahrenmit dem Zusammenbruch der US-Investmentbank - und dennoch steht derAktienmarkt der Vereinigten Staaten eine Dekade später als großerGewinner da. Mit einem Anstieg des S&P 500 von 144 Prozent seit dem15. September 2008 haben US-Aktien europäische Dividendentitel - derStoxx Europe liegt mit nur 40 Prozent im Plus - klar abgehängt.Tatsächlich ist deutlich stärkere Entwicklung derUS-Dividendentitel alles andere als widersprüchlich. Im Crash 2008/09konnte sich Europa angesichts der engen wirtschaftlichen - und in derFinanzindustrie sehr ausgeprägten - Verflechtung nicht dem von denUSA ausgehenden Abwärtssog entziehen. Anschließend war Europa, wasKrisenreaktion und Aufräumarbeiten betraf, viel langsamer und wenigerkonsequent als die USA. Zudem wurde die Region von der sichanschließenden Euro-Staatsschuldenkrise bei weitem stärker negativbeeinflusst als die USA.Hinzu kommen die grundsätzlichen strukturellen Vorteile derVereinigten Staaten, die schon vor Lehman Bestand hatten, darunterwesentlich günstigere Rahmenbedingungen für Unternehmen, deren höhereProfitabilität, ein deutlich weiter entwickelter Finanzmarkt, eineausgeprägte Risikokultur und hohe Innovationskraft.Aufschluss bietet auch der Blick auf die Aktienbranchen. Dergrößte Verlierer in Europa seit der Lehman-Pleite ist derBankensektor mit einer Einbuße des entsprechenden Stoxx-Subindex vonmehr als 40 Prozent. Dagegen hat dieselbe Branche in den USA,gemessen am KBW Bank Index, um 66 Prozent zugelegt. Nach Lehman wurdedie Bankenbranche in den USA viel schneller und konsequenter wiederauf die Beine gestellt als in Europa - etwa in Form staatlicherKapitalzufuhr. Gerade die europäischen Banken wurden ab 2009 von derEuro-Krise hart getroffen und kämpfen vielfach immer noch mitgravierenden Problemen. Nicht zuletzt profitieren die US-Institutegrundsätzlich von einem bei weitem größeren Heimatmarkt. Zudem weistder amerikanische Aktienmarkt einen besseren Branchen-Mix auf. So hat- um nur ein Beispiel zu nennen - die boomende Tech-Branche einwesentlich höheres Gewicht als in Europa.Derzeit erweist sich Trump als Trumpfkarte des US-Markts. DieSteuersenkungen treiben die Gewinne der amerikanischen Unternehmenan, der Handelskonflikt belastet die Aktienmärkte Europas, daswesentlich exportabhängiger ist, stärker als die der USA. Zudem wirdEuropa vom Chaos in Italien und dem drohenden ungeordneten Brexitbelastet.Allerdings könnten die europäischen Aktienmärkte ihren Rückstanddurchaus in absehbarer Zeit zumindest teilweise abbauen. Ein Vorteilsind nämlich relativ zu den USA deutlich günstiger gewordeneBewertungen. Bei den italienischen Regierungsparteien waren zuletztAnsätze fiskalpolitischer Vernunft zu erkennen, für den Brexitfindet sich möglicherweise noch eine Lösung, durch die der Worst Caseabgewendet wird. Über kurz oder lang könnte sich auch derHandelsdisput zwischen den Vereinigten Staaten und Chinaentschärfen. Hinter den Kulissen soll es ja entsprechende Gesprächegeben.Insbesondere wenn die Verunsicherung durch den Handelskonfliktbzw. die Befürchtung einer Eskalation zu einem Handelskriegverschwinden sollte, würde die stark zyklischen und exportabhängigeAufstellung der europäischen Aktienmärkte vom relativen Nachteil zumrelativen Vorteil mutieren. Dann könnte die Region ihre Vorzüge, denPerformance-Nachholbedarf im Vergleich zu den USA sowie die deutlichgünstigeren Bewertungen, ausspielen.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell