Börsen-Zeitung: Von der Leyens Trümpfe / Kommentar von Andreas Heitker zur Nominierung Ursula von der Leyens zur neuen EU-Kommissionspräsidentin

Frankfurt (ots) - Ursula von der Leyen ist nach der überraschendenNominierung zur nächsten EU-Kommissionspräsidentin gestern ersteinmal nach Straßburg gereist, um im Europaparlament für sich zuwerben. Die CDU-Politikerin ist erfahren genug, um zu wissen, dassihre Bestätigung durch die Abgeordneten noch längst keineausgemachte Sache ist und dass jetzt erst einmal eine Charmeoffensiveangesagt ist. Dazu dann noch schnell ein neuer Twitter-Account:"Hallo Europa! Hello Europe! Salut l'Europe!" lautete dort gesternihr erster Tweet. Innerhalb weniger Stunden hatte sie mehr als100 00 Follower gewonnen.Dass die Staats- und Regierungschefs das Spitzenkandidatenmodell,das dem EU-Parlament ja einen deutlichen Machtzuwachs bringensollte, mit ihrem Personaldeal vorerst wieder in den Papierkorb derBedeutungslosigkeit bugsiert haben, sorgt unter den Abgeordneten fürUnmut. Allerdings lohnt ein etwas genauerer Blick, um festzustellen,dass von der Leyen in allen wichtigen Fraktionen durchaus Argumentefür sich hat. Nehmen wir die Europäische Volkspartei (EVP): Noch amMontag, so war zu hören, hatte die stärkste Fraktion im Parlamentgetobt, als ihr Spitzenkandidat Manfred Weber bereit war, auf seinenMachtanspruch in der EU-Kommission zu verzichten und demSozialdemokraten Frans Timmermans den Vortritt zu lassen. Aber jetzt?Da mag es für Weber persönlich vielleicht ein noch größeres Debakelsein, dass nun eine CDU-Ministerin aus Berlin geholt wird. Aber dieEVP hat damit trotzdem die EU-Kommission erobert. Und das ist fürviele in der Fraktion das ausschlaggebende Argument.Oder die Sozialdemokraten, von denen die schärfste Kritik kam: Obdie SPD wirklich gut beraten ist, dagegen zu kämpfen, dass dieFührung der EU-Kommission erstmals seit über 50 Jahren wieder anDeutschland gehen soll? Das dürfte nicht allen Wählern in der Heimatzu vermitteln sein. Die Grünen sind mit Inhalten zu ködern: mit demVersprechen einer Wahlrechtsreform zum Beispiel oder einem stärkerenEU-Engagement in der Klimapolitik. Und die Liberalen haben dasSpitzenkandidatenmodell in der jetzigen Form ohnehin abgelehnt.Von der Leyen kann daher durchaus optimistisch sein, dass sie inzwei Wochen im EU-Parlament genügend Abgeordnete auf ihre Seiteziehen kann. Das Parlament hätte ihre Berufung ja ohnehin vermeidenkönnen, wenn es sich zuvor mit breiter Mehrheit selbst auf einen derSpitzenkandidaten hätte einigen können. Das ist nicht gelungen. Unddamit haben die Kritiker ein weiteres Argument weniger.(Börsen-Zeitung, 04.07.2019)