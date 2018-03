Börsen-Zeitung: Vom Zinspfad abhängig, Marktkommentar von Dietegen Müller

Frankfurt (ots) - Die Würfel scheinen gefallen zu sein, dass dieUS-Notenbank Fed am Mittwoch den Leitzinssatz um 25 Basispunkte aufeine Spanne von 1,5 bis 1,75 Prozent anheben wird. Zumindestsignalisieren dies die aus Terminkontrakten abgeleiteten implizitenZinserwartungen im Markt, und eine deutliche Mehrheit der Augurenerwartet ebenfalls einen solchen Schritt. Deshalb dürfte diemarktbewegende Frage sein, ob sich die Fed darüber hinaus auch zueinem Statement hinreißen lässt, in dem sie vier statt wie bisherdrei Zinsschritte für dieses Jahr in Aussicht stellt.Die BayernLB geht davon aus, dass genau dies geschehen wird. Sosei seit der Veröffentlichung der Konjunkturprognose im Dezemberdurch den Fed-Offenmarktausschuss einiges geschehen, was einensteileren Zinsanhebungspfad rechtfertigen würde. So hat derUS-Kongress eine Steuerreform verabschiedet, und es zeichnet sich einHaushaltspaket ab, das rund 150 Mrd. Dollar an konjunkturförderndenEffekten haben dürfte. Die BayernLB schließt nicht aus, dass die Feddarüber hinaus für 2019 drei Zinsschritte signalisiert - dies wegender robusten Wirtschaft und nicht wegen einer höherenInflationsprognose, die bereits "recht optimistisch" sei.Handelspolitische Volten dürften kurzfristig kaum relevant für dieZinspolitik sein, da die Zölle auf Stahl und Aluminium einen zugeringen Teil der Wirtschaft treffen, um Inflations- oderWachstumseffekte zu haben. Andere Marktteilnehmer fragen sich aber,ob bei den Turbulenzen Anfang Februar nicht bereits ein Übermaß anZinserhöhungserwartung eingepreist worden ist.Gemessen an den Renditen langlaufender Staatsanleihen ist dies derFall: Zehnjährige US-Treasuries rentieren mit 2,84 Prozent etwasunter ihrem Vierjahreshoch von 2,95 Prozent, das am 21. Februarerreicht wurde. Auch die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen sindvon 0,80 Prozent wieder deutlich auf 0,58 Prozent zurückgegangen. Zumeinen mag dies mit einer Flucht in Sicherheit zu tun haben. So habendie geopolitischen Spannungen in den vergangenen Monaten eherzugenommen. Der von Dario Caldara und Matteo Iacoviello konstruierteIndex für geopolitische Risiken hat inzwischen den höchsten Standseit dem Einmarsch der USA in den Irak 2003 erreicht.Doch angesichts der haushaltspolitisch laxen und damit eherrenditetreibenden US-Regierung ist der Renditerückgang auch einHinweis darauf, wie hartnäckig niedrig die Inflationserwartungenbisher bleiben. Der fünfjährige Inflationsswap, der von der Fed vonSt. Louis publiziert wird, hat sich von einem Hoch von 2,35 ProzentAnfang Februar wieder auf 2,10 Prozent zurückgebildet. Ungeachtetaller schrillen politischen Töne besteht derzeit ein moderates,kontinuierliches, aber nicht extrem hohes Wachstum mit einer leichthöheren, aber im langfristigen Vergleich unterdurchschnittlichenTeuerung. Eine breite Überhitzung der Wirtschaft ist nicht sichtbar.Auch die US-Notenbank selbst geht in ihren "Dots" - denZinsprojektionen der Fed-Gouverneure - langfristig, also auf Sichtvon drei Jahren oder mehr, im Mittel nur von einem Leitzins von 2,75Prozent aus - was noch fünf Zinsschritten entspräche. Allerdings: Vorsechs Jahren lagen die langfristigen Projektionen im Mittel bei 4,25Prozent und vor zwei Jahren noch bei 3,25 Prozent, wobei für dieanstehende März-Sitzung im Mittel ein Satz von 3 Prozent erwartetwurde. Nun geht es um 1,75 Prozent - was viel über die Prognosegüteder Notenbanker selbst aussagt.So ist die Relevanz möglicher Änderungen in den Zinsprojektionender Fed wohl eher gering. Doch Marktakteure verhalten sich oftpfadgläubig oder pfadabhängig. Änderungen an Projektionsspannen undZinserhöhungspfaden stellen Störungen dar, die sich dann in erhöhterVolatilität niederschlagen.Das wäre alles nicht weiter schlimm, gäbe es nicht drei Punkte,die grundsätzliche Vorsicht ratsam erscheinen lassen: Erstens ist derdie Aktienhausse tragende Konjunkturaufschwung vor allem in den USAin die Jahre gekommen. Zweitens führt die Fed derzeit ihr größtesgeldpolitisches Experiment der Geschichte - die quantitativeLockerung - sehr langsam dem Ende zu, was für unerfahrene AkteureNeuland bedeutet. Und drittens sitzt mit Donald Trump jemand an einerzentralen Machtposition, der nicht im Verdacht der Pfadabhängigkeitsteht, sondern vielmehr - in gewisser Weise kreative - Zerstörungbestehender Strukturen bevorzugt.So ist es nicht unwahrscheinlich, dass die US-Notenbank zwar ihrenmoderaten Zinserhöhungskurs auch unter Jerome Powell fortsetzt, dassaber aus Sicht des Marktes bald andere kursbewegende Ereignisseeintreten.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell