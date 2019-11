Börsen-Zeitung: Vom Handelskonflikt geplagt / Analyse zum Aktienmarkt von Christopher Kalbhenn

Frankfurt (ots) - Die Aktienmärkte wirken derzeit wie ein Bär, der am Nasenringdurch die Manege gezogen wird. In fast täglichem Rhythmus werden sie vonNachrichten, die auf eine baldige Einigung im Handelskonflikt der USA mit Chinahoffen oder daran zweifeln lassen, nach oben und nach unten gezogen. Seinenjüngsten Durchbruch bis in die Nähe seines Hochs bei rund 13.600 Zählernverdankte der Dax Äußerungen aus US-Regierungskreisen, die auf eine schnelleEinigung hinzudeuten schienen. Nachdem diese ausgeblieben ist und Zweifel aneiner Annäherung noch in diesem Jahr aufgekommen sind, haben die Aktienmärktezuletzt wieder etwas Wind aus den Segeln verloren. Leider gibt es einige Gründefür die Vermutung, dass eine erste Einigung zwischen den Streithähnen noch etwasauf sich warten lässt.So verstärkt sich in der Ukraine-Affäre der Druck auf US-Präsident Donald Trump,so dass sich die Frage stellt, ob eine schnelle Lösung im Handelsdisput zurzeiteine hohe Priorität für ihn haben kann. Fraglich ist auch, ob eine baldigeLösung vom Timing her überhaupt im Sinne Trumps ist. Seit mehr als einem Jahrwerden Experten nicht müde zu betonen, dass Trump Interesse an einer Beilegungdes Streits oder zumindest an einem Waffenstillstand hat, um eine scharfewirtschaftliche Abschwächung und fallende Aktienkurse zu verhindern, weil diesseine Wiederwahl gefährden würde. Eine Phase der Eskalation hat es trotzdemgegeben. Möglicherweise sollte dies aus PR-Perspektive betrachtet werden. Trumpmuss Erfolge vorweisen. Damit diese sich am Wahltag auszahlen, ist es aus seinerSicht wahrscheinlich ratsam, das Pulver nicht ein Jahr vor der Wahl zuverschießen, sondern den Deal erst wenige Wochen vor dem Urnengang aus dem Hutzu zaubern.Ein fortgesetztes langes Warten auf den Deal wäre für die Aktienmärkte negativ,und möglicherweise müsste von Hoffnungen auf eine Jahresendrally und einRekordhoch des Dax Abschied genommen werden. Die Aktienmärkte sind in diesemJahr von der Kehrtwende der globalen Krise getrieben worden. Gleichzeitig istdas globale Wachstum deutlich zurückgegangen, womit auch dieUnternehmensgewinnentwicklung deutlich hinter den Erwartungen von vor zwölfMonaten zurückgeblieben sind. 2018 noch bei 3,55%, ist das Wachstum derWeltwirtschaft Schätzungen zufolge in diesem Jahr auf knapp unter 3% gefallen.Im Ergebnis haben sich die Bewertungen, wenn die Kurs-Gewinn-Verhältnissezugrunde gelegt werden, deutlich erhöht. In diesem Umfeld muss gehofft werden,dass 2020, anders als im auslaufenden Jahr, die von Strategen erhoffteStabilisierung und anschließende Erholung des Wirtschafts- und Gewinnwachstumstatsächlich kommt. Solange aber der Handelskonflikt für Unsicherheit sorgt unddie Investitionstätigkeit dämpft, bleibt dies eben nur ein Hoffnungswert.Einstweilen verschlechtern sich die ökonomischen Einschätzungen vonRatingagenturen und Institutionen wie der OECD derzeit weiter. So hat Moody's inder abgelaufenen Woche vor erhöhten Rezessionsrisiken gewarnt. DieWeltwirtschaft werde im Jahr 2020 fragil bleiben. "Auch wenn wir in unseremBasisszenario keine Rezession erwarten, sind die Rezessionsrisiken vor demHintergrund der Handelspolitikunsicherheit, eines unvorhersehbaren politischenund geopolitischen Umfelds sowie der Tatsache, dass der fiskal- undgeldpolitische Spielraum zur Verhinderung eines weiteren Abschwungs inentwickelten Volkswirtschaften begrenzt bleibt, hoch." Ein schleppendesWirtschaftswachstum werde die Unternehmensgewinnentwicklung schwächen.Das weltweite Wachstum werde für dieses Jahr mit 2,9% und damit auf demniedrigsten Niveau seit der Finanzkrise und in den Jahren 2020 und 2021 mit 2,9%bis 3% erwartet, so die OECD in ihrem jüngsten Ausblick. Der Handelskonflikt,eine schwache Investitionstätigkeit und anhaltende politische Unsicherheiterhöhten das Risiko langfristiger Stagnation. Zwei Jahre mit eskalierendenKonflikten über Zölle vor allem zwischen den USA und China hätten den Handelbeeinträchtigt, schwächten die Investitionstätigkeit und brächten Arbeitsplätzein Gefahr. Auch wenn sich die Ausgaben der privaten Haushalte auf hohem Niveaugehalten hätten, stellten sich Zeichen einer Abschwächung ein, so die OECD, dieauf weitere, strukturelle Negativfaktoren verweisen würden. Die Digitalisierungtransformiere Geschäftsmodelle, gleichzeitig wälzten klimatische unddemografische Veränderungen bestehende Muster wirtschaftlicher Aktivität um.(Börsen-Zeitung, 23.11.2019)Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30377/4448124OTS: Börsen-ZeitungOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell