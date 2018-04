Börsen-Zeitung: Vollbremsung, Kommentar zu Schaeffler von Helmut Kipp

Frankfurt (ots) - Das hatten sich die Finanzingenieure beiSchaeffler schön ausgedacht. Mit der Umwandlung von nichtbörsennotierten Stamm- in gelistete Vorzugsaktien hätte sich dieEigentümerfamilie einen Weg geschaffen, um ohne Verlust an EinflussAnteile verkaufen oder als Akquisitionswährung einsetzen zu können.Kein Wunder, dass solch ein Konzept so manchem Investor missfällt.Eine auf zwei Jahre verlängerte Haltefrist und eine Ausweitung desDividendenaufschlags für Vorzugsaktionäre reichen da kaum aus, umkritische Gemüter wohlgesonnen zu stimmen.Nun bleibt Konzernchef Klaus Rosenfeld und Großaktionär GeorgSchaeffler nichts anderes als eine Vollbremsung. Sie verzichten aufihre Umwandlungspläne. Das ist eine kluge Entscheidung. Zu peinlichwäre eine Abstimmungsniederlage auf der Hauptversammlung am kommendenFreitag gewesen. Solch eine Blamage hätte die Beziehungen zuwichtigen Investoren noch mehr strapaziert.Das Argument, die Familie wolle sich mit der Umwandlung mehrFlexibilität verschaffen, geht letztlich ins Leere. Wäre das für denKonzern wirklich ein Aspekt von überragender Bedeutung, wäre es einLeichtes gewesen, den erst zweieinhalb Jahre zurückliegendenBörsengang entsprechend zu strukturieren. Nun rächt sich, dass solcheErwägungen vor dem IPO nicht ausreichend berücksichtigt wurden.Ohnehin mutet das ganze Umwandlungsprojekt reichlich antiquiertan. Quasi wie ein Relikt aus einer Zeit, als Aktionäre mehr alsGeldgeber und weniger als Miteigentümer gesehen wurden. Schon seitlangem sind stimmrechtslose Dividendentitel in Deutschlandtendenziell auf dem Rückzug. So manches Unternehmen hatbörsennotierte Vorzugsaktien in stimmberechtigte Papiere umgewandelt.Sie folgten dem Grundsatz "eine Aktie, eine Stimme", den geradeangelsächsische Investoren vertreten, wohl wissend, dass diese Linieauch im Mutterland des Aktionärskapitalismus, den USA, längst nichtimmer eingehalten wird - man denke nur an den Technologiesektor.Die grundsätzliche Forderung nach Gleichberechtigung allerAktionäre dürfte für den Widerstand gegen die Umwandlung vonSchaeffler-Aktien ausschlaggebend gewesen sein. Kritiker können zwarmit den in Deutschland nach wie vor vertretenen stimmrechtlosenPapieren leben. Henkel und Volkswagen sind sogar mit Vorzügen im Daxpräsent. Doch ein Wiedererstarken der ungeliebten Vorzugsaktien, wiees die Schaeffler-Pläne bedeutet hätte, geht vielen Investoren danndoch zu weit.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell