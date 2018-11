Börsen-Zeitung: Vertrauen zerstört, Kommentar zu Bayer von Antje Kullrich

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Frankfurt (ots) - Es sollte wohl ein Befreiungsschlag sein, mitdem Bayer-Chef Werner Baumann am Donnerstagnachmittag überraschend -eine Woche vor dem lang erwarteten Kapitalmarkttag - aufwartete.Doch dem umfangreichen Maßnahmenpaket des zunehmend unter Druckstehenden Konzernlenkers haftet der Geruch einer Verzweiflungstat an.Mit aller Gewalt will Baumann den Pharma- und Agrarchemiekonzernwieder in die Spur bringen. Über den Verkauf der Tiermedizin, dieTrennung von Currenta und die Abgabe einiger rezeptfreierArzneimittel war bereits spekuliert worden - jetzt will Bayer allesdrei auf einmal durchziehen. Dazu kommt der umfangreicheStellenabbau.Mit den tiefen Einschnitten strapaziert Baumann seine Organisationaufs Äußerste. Zwei Jahre lang waren erhebliche Kapazitäten gebunden,um den kartellrechtlich so komplizierten Monsanto-Kauf über dieZiellinie zu bringen. Die Integration kostet weitere Kraft, ganz zuschweigen von der offenbar vollkommen unterschätztenGlyphosat-Thematik. Jetzt bringt Baumann, dessen strategische Plänefür Bayer bislang zu einer Wertvernichtung im mittleren zweistelligenMilliardenbereich geführt haben, weitere Unruhe in den Konzern. Jedezehnte Stelle soll wegfallen.Ob immer weitere Kosteneinsparungen helfen, Fehler im laufendenBetrieb - etwa Lieferengpässe nach Qualitätsmängeln in derPharmaproduktion - in Zukunft zu vermeiden, darf hinterfragt werden.Ganz zu schweigen von der Motivation einer Belegschaft, die den Druckauf das Top-Management jetzt eins zu eins weitergereicht bekommt.Eines ist seit Donnerstag klar: Die volle Konzentration auf dieBearbeitung der Märkte und das operative Geschäft ist mit denverkündeten tiefen Einschnitten und Umbauten in weite Ferne gerückt.Baumann steckt in der Zwickmühle: Nichts zu tun, wäre auch nicht gutangekommen.Die Reaktion der Investoren auf die Ankündigungen zeigte: DieAnleger haben das Vertrauen weitgehend verloren. Der Bayer-Chefbleibt trotz nachvollziehbarer Ansätze wie der Trennung von derTiermedizin oder Currenta in der Defensive. Denn neben den ganzenMaßnahmen musste Bayer weiteren außerplanmäßigen Abschreibungsbedarfin Milliardenhöhe einräumen. Ob aus der Monsanto-Übernahme auch nochetwas droht und wie hoch letztendlich die Belastungen aus denGlyphosat-Klagen ausfallen, steht weiter in den Sternen.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell