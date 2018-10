Börsen-Zeitung: Versteckter Freihandel / Kommentar von Julia Wacket zur Neuauflage des nordamerikanischen Freihandelsabkommens

Frankfurt (ots) - USMCA: Bitte was? Dürften sich viele Beobachterfragen, wenn sie den Namen des neuen "USA-Mexiko-Kanada Abkommens"lesen. Zumindest von der Namensgebung unterscheidet sich das Abkommendeutlich von seinem Vorgänger "nordamerikanisches FreihandelsabkommenNafta". Das Wort Handel, geschweige denn Freihandel, kommt nicht malmehr im Namen vor. US-Präsident Donald Trump wollte seinen Wählerndas Abkommen als komplette Neuüberholung präsentieren - namentlichhat er das geschafft. Doch wenn man in die Details schaut, hat USMCAzum Glück noch sehr viel mit Freihandel und auch mit seinem VorgängerNafta gemeinsam.USMCA - oder Nafta 2.0 - sieht weiter den zollfreienWarenverkehr zwischen Kanada, Mexiko und USA vor, und dank demBeharren Kanadas ist auch das Streitbeilegungsverfahren Teil desAbkommens geblieben. Die Wertschöpfungsketten Nordamerikas wurdenweiter ausgebaut, wenn auch zum Teil zu Lasten der globalenWertschöpfungsketten. Auch sonst wurden Handelsbarrieren, wie inKanadas geschütztem Milchmarkt, eher abgebaut, statt dass neueBarrieren errichtet wurden. USMCA ist somit ein gutes Ergebnis fürden Freihandel, und auch ein gutes Ergebnis für Trump, der auf dieArt fünf Wochen vor den wichtigen Midterm-Kongresswahlen einen Siegverbuchen konnte.USMCA bietet aber noch weitere wichtige Erkenntnisse: Erstens,dass auch kleine Veränderungen bei Handelsdeals mit Trump einengroßen Unterschied machen können, so lange der US-Präsident dieseals Sieg verkaufen kann. So können hoffentlich noch vieleHandelskonflikte vermieden werden. Zweitens, dass Trumps Kurs zurRundumerneuerung des weltweiten Handelssystem an Fahrt gewinnt. Erstletzte Woche unterzeichnete er ein Abkommen mit Südkorea undvereinbarte Handelsgespräche mit Japan. Das Trumpsche Prinzip lautet"teile und herrsche". Indem er einen Handelskonflikt nach demnächsten anzettelt, will er bilateral Zugeständnisse erreichen. Sogardie EU, die immer ihre multilateralen Absichten hervorhebt, ließsich darauf ein. Drittens, die weltweite Handelsgemeinschaft hatnach wie vor keine Antwort auf den Trumpschen Protektionismusgefunden, außer ihren Bekenntnissen, das multilaterale Handelssystemreformieren zu wollen. Gerade diese Initiativen sollte sie jedochverstärken, statt sich weiter auf bilaterale Deals mit Trumpeinzulassen. Insbesondere weil im gefährlichsten Handelskonflikt vonallen - dem zwischen USA und China - die Zeichen nach wie vor aufEskalation stehen.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell