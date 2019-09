Börsen-Zeitung: Verbrannte Erde, Kommentar zur EZB von Mark Schrörs

Frankfurt (ots) - Geschichte wiederholt sich doch - und im Falldes vorzeitigen Abgangs von Sabine Lautenschläger aus demEZB-Direktorium sogar in doppelter Hinsicht: Anfang 2014 war dieDeutsche quasi über Nacht in die EZB-Chefetage aufgerückt, nachdemihr Vorgänger Jörg Asmussen aus persönlichen Gründen Hals über Kopfhingeschmissen hatte - und nun wählt sie einen ähnlichspontan-spektakulären Abgang. Und genauso wie der Amtsantritt vonEZB-Chef Mario Draghi Ende 2011 zusammenfiel mit dem Rücktritt vonJürgen Stark aus Protest gegen die EZB-Krisenpolitik, so wird DraghisAbschied zum 31. Oktober nun begleitet vom Lautenschläger-Abgang. EinHammer, wie es auch in Teilen der EZB heißt.Art und Zeitpunkt der Mitteilung lassen wenig Zweifel daran, dassdie jüngste Entscheidung für eine neuerliche Lockerung der ohnehinsehr expansiven Geldpolitik eine und wohl auch die zentrale Rollegespielt hat. Mit der Neuauflage der Nettoanleihekäufe (QuantitativeEasing, QE) und dem neuen Zinsausblick (Forward Guidance) habenDraghi und seine Mitstreiter die ultralockere Geldpolitik für Jahrezementiert. Damit sind sie über das Ziel hinausgeschossen. FürLautenschläger ist damit das Fass wohl endgültig zum Überlaufengebracht worden.Es ist aber sicher nicht nur die Entscheidung selbst, sondern auchdie Art der Entscheidungsfindung. Draghi & Co. haben ihr Paket gegenbeispiellosen Widerstand im EZB-Rat durchgepaukt und dabei selbstlangjährige Unterstützer gegen sich aufgebracht. Draghi mag geglaubthaben, Fakten schaffen zu müssen, bevor er das Zepter an ChristineLagarde übergibt, die als konsensorientiert gilt. Tatsächlich aberhinterlässt er der Französin nun einen tief zerstrittenen EZB-Rat -oder anders formuliert: verbrannte Erde.In jedem Fall wird der Abgang Lautenschlägers das Unbehagen in derdeutschen Öffentlichkeit über die EZB verstärken. Man muss sichernicht jedes Wehklagen deutscher Banken für bare Münze nehmen. Undgenauso wenig gibt es ein Recht des Sparers auf einen positiven Zins.Wenn aber das Vertrauen breiter Teile der deutschen Öffentlichkeit indie EZB schwindet, wird es gefährlich. Ohne diesen Rückhalt ist eineZukunft für den Euro und die EZB kaum vorstellbar. Lagarde muss dieDeutschen wieder mit der EZB versöhnen.Dazu gehört wahrscheinlich auch ein Grundsatzdiskussion darüber,was eine Zentralbank tun soll - und was nicht. Darüber im Euroraumwieder - oder erstmals - einen Konsens herzustellen, ist wichtigerals zu diskutieren, ob das EZB-Ziel nun 1,6 Prozent oder 1,9 Prozentbeträgt. Lagarde steht da vor einer Mammutaufgabe.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell