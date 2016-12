Börsen-Zeitung: Unter ferner liefen, Kommentar zu den wertvollsten Unternehmen von Walther Becker

Frankfurt (ots) - America first" ist mit Blick auf diewertvollsten Unternehmen schon lange Realität. Das hat verschiedeneGründe: die Größe des Binnenmarktes, den Dollar als Leitwährung undin den vergangenen Jahren den enormen Aufstieg derTechnologiekonzerne in der Gunst der Investoren. Dies sorgt dafür,dass inzwischen unter den zehn an der Börse schwersten Unternehmenkein Nichtamerikaner zu finden ist. Nicht einmal die Schweizer Rocheund Nestlé. Allein der Börsenwert von Apple ist seit Jahresmitte ummehr als 100 Mrd. Dollar auf 625 Mrd. Dollar geklettert.Allein das Spitzentrio aus Apple, Alphabet (Google) und Microsoftbringt mit 1,6 Bill. Euro mehr auf die Waage als die 30Dax-Emittenten mit zusammen knapp 1,1 Bill. Euro. Deutsche Konzernerangieren weltweit unter "ferner liefen": SAP, die dieses Jahr Bayerden Rang als Nummer 1 in Deutschland abgelaufen hat, steht global an60. Stelle mit einem Marktwert von 102 Mrd. Euro. Im Euroraum sindallein der Brauereikonzern Anheuser-Busch Inbev (169 Mrd. Euro) undder französische Ölmulti Total mit 123 Mrd. Euro schwerer. Siemensbelegt weltweit gerade Platz 72, während Erzrivale General Electrican 10. Stelle steht. Unter die Top 100 schaffen es diesmal immerhinnoch Bayer, BASF und Daimler. Wertvollstes nicht amerikanischesUnternehmen ist Shell, der Ölkonzern belegt mit einerMarktkapitalisierung von 226 Mrd. Dollar Platz 15.Vor acht Jahren sah auch dieses Ranking ganz anders aus: In Zeitendes Rohstoffbooms lagen ExxonMobil und Petrochina vorne, gefolgt vonGazprom, Petrobras und China Mobile. Damals hatte hierzulande Eon dieNase vorne, die mit der Energiewende Gewicht verlor. Amerikanerprofitieren von Preismacht, Einkaufsstärke und Größenvorteilen. Dasschwache Abschneiden Europas liegt strukturell am eher traditionellenBranchenmix, den Auswirkungen der europäischen Schulden- undWirtschaftskrise und am gesunkenen Euro-Kurs. Der Kontinent istpolitisch uneins, driftet wirtschaftlich immer weiter auseinander undkämpft nach wie vor mit der Staatsschuldenkrise sowie den Problemender Finanzinstitute. Die restrukturierten US-Großbanken haben dagegenlängst zu alter Stärke zurückgefunden. Neue Grenzziehungen,Protektionismus, Abschottung und Nationalismus bergen fürDeutschlands Konzerne große Risiken. Sie sind anders alsUS-Schwergewichte auf Export und Globalisierung angewiesen. Die Wahlvon Donald Trump verstärkt den negativen Trend noch.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: B?rsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell