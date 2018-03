Börsen-Zeitung: Ungeduld, Kommentar zu VW von Carsten Steevens

Frankfurt (ots) - Bei Volkswagen herrscht Ungeduld. DieStaatsanwaltschaften ließen sich mit den Ermittlungen im Zuge desDieselabgasbetrugs Zeit, klagte Konzernchef Matthias Müller in derBilanzpressekonferenz. Weder aus Braunschweig noch aus München oderStuttgart gebe es bislang Untersuchungsergebnisse. Mehr Klarheit aberan den diversen juristischen Fronten hätte der Konzern, der nach denVergleichen in Nordamerika weiter ist, gerne. Nach wie vor hat esVolkswagen mit Milliarden-Klagen von Investoren und Kunden zu tun.Die Frage, wie viel die Abgaskrise am Ende kosten wird, könntenoch auf Jahre unbeantwortet bleiben. Das zementiert Unsicherheit ineiner Phase, in der die Autohersteller mit zig Milliarden ihrenWandel in Richtung Elektromobilität, autonomem Fahren und neuenMobilitätsdiensten forcieren müssen. Dabei zeigt die - vor allem inDeutschland geführte - Debatte über die Zukunft des Diesel, der nochgebraucht wird, um den Übergang ins neue Mobilitätszeitalter zufinanzieren und keine Strafen wegen Verstößen gegen strengereKlimaschutzauflagen zahlen zu müssen, sowie die Gefahr einesHandelskriegs Europas mit den USA, dass es gerade aktuell eine Reiheungemütlicher Entwicklungen gibt, die die Autoindustrie belasten.Ungeduldig ist man bei Volkswagen auch deshalb, weil der im Herbst2015 aufgeflogene Abgasbetrug - laut Vorstandschef Müller wohl dergrößte Rückschlag in der Unternehmensgeschichte - im operativenGeschäft offenbar so gut wie keine Rolle (mehr) spielt. Der 2017erzielte Absatzrekord, aber auch die Bestmarken bei Umsatz undoperativem Ergebnis sind dafür Belege. Dass die Kunden den Marken desKonzerns die Treue halten, hob Müller gestern nicht von ungefähr alsbesonders wichtig hervor. Dies gerade auch vor dem Hintergrund, dassVolkswagen bei der Förderung einer neuen Unternehmenskultur - aucheines der Ziele der 2016 aufgestellten Konzernstrategie bis 2025 -noch nicht weit vorangekommen ist. Rückschläge, die Reputation,Ratings und nicht zuletzt die Attraktivität als Arbeitgebertangieren, haben in den vergangenen zwölf Monaten deutlich werdenlassen, dass Kulturveränderungen in Großunternehmen Zeit und Ausdauererfordern.Auch finanziell hat Volkswagen die Abgaskrise überraschend gutverkraftet. Die Nettoliquidität im Automobilbereich lag trotz desAbflusses von inzwischen über 19 Mrd. Euro Ende 2017 nur um 2 Mrd.Euro unter dem Niveau von Ende 2015. "Dieselgate" wird Volkswagenaber nicht so schnell loslassen.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell