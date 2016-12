Börsen-Zeitung: Und sie bewegen sich doch, Kommentar zur Steuervermeidung von Detlef Fechtner

Frankfurt (ots) - Wer sich die Bekämpfung aggressiverSteuervermeidung auf die Fahne geschrieben hat, der braucht dieGeduld eines Hanseaten und den Optimismus eines Rheinländers. Dennbei kaum einem anderen Aufregerthema enden so viele Diskussionen mitErnüchterung und Resignation. Es lasse sich doch sowieso nichtsändern, ist oft zu hören: "Wenn man ein Steuerschlupfloch schließt,suchen sich Firmen einfach ein Neues."Einfach? Nein, so einfach ist das nicht - erfreulicherweise. Unddeshalb lohnen sich die Anstrengungen für mehr Steuergerechtigkeitdurchaus. Denn längst bewegen sich nicht nur die Unternehmen, sondernauch die Regierungen.Ausgerechnet Luxemburg! Ausgerechnet das einstige Dorado fürFirmen auf der Flucht vor dem Fiskus beugt sich dem politischen Druckund korrigiert die nationalen Steuerregeln an entscheidenden Stellen.Sicherlich kein Zufall, dass die Regierung dafür die Zeit zwischenden Jahren gewählt hat. Denn normalerweise gehen solche Nachrichtenzwischen Jahresrückblicken und Silvestertrubel unter - noch dazu,wenn sie stillschweigend auf Internetseiten gestellt werden. Abergut, man kann es der Regierung nicht verübeln, dass sie diesteuerpolitische Kehrtwende nicht mit Pauken und Trompeten vermeldet- immerhin kommt sie dem Eingeständnis früherer Missetaten gleich.Natürlich sind damit künftig längst nicht alle fragwürdigenSteuerpraktiken unterbunden, die grenzüberschreitend tätigeUnternehmen im Europa der 28 verschiedenen Steuersysteme ausnutzen,um ihre Steuerlast zu minimieren. Aber immerhin wird ein beachtlicherTeil der Gestaltungen nicht mehr funktionieren. Schätzungen zufolgehätte die Gesetzesnovelle, wenn sie damals schon in Kraft gewesenwäre, 200 von 500 Deals verhindert, die nach denLuxleaks-Enthüllungen zu Recht für Empörung sorgten.Wichtig ist nun dreierlei: Erstens, dass die EU das Vorhaben eineröffentlichen, länderbezogenen Berichtspflicht vorantreibt. Zweitens,dass sie die Anti-Missbrauchsregeln gegen Steueroasen außerhalb derUnion genauso strikt anwendet wie die Wettbewerbsregeln gegen unfairePraktiken innerhalb der Staatengemeinschaft. Und drittens, dass diePolitik im Kampf gegen Steuervermeider weiterhin kräftig Dampf macht.Das ist sie nicht nur den durch Steuervermeidung geprelltenSteuerzahlern schuldig, sondern auch - und insbesondere - all jenensteuerehrlichen Unternehmen, die im Wettbewerb mit den Konzernenstehen, die umstrittene Steuergestaltungen nutzen.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: B?rsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell