Börsen-Zeitung: Unbekömmlicher Cocktail / Marktkommentar von Christopher Kalbhenn zu politischen Risiken an den Börsen

Frankfurt (ots) - Politische Börsen haben kurze Beine, so eineviel zitierte "Börsenweisheit", die den Marktteilnehmern in Zeitenvon der Politik ausgelöster Turbulenzen Trost spendet. Derzeit sindes aber wohl der Beine zu viel, die den Märkten in den Weg gestelltwerden. Die Übernahme der Regierung in Italien durch ein Bündniseuropaskeptischer Populisten, deren wirtschaftspolitischeVorstellungen im besten Fall abenteuerlich genannt werden können,hat in der abgelaufenen Woche neuerliche Sorgen über eine Euro-Krise,wenn nicht gar den Zerfall der Währungsunion hervorgerufen.Nicht genug damit, hat der von nicht weniger abenteuerlichenVorstellungen getriebene US-Präsident Donald Trump die Welt dem vonvielen befürchteten Handelskrieg ein gutes Stück näher gebracht. Seitdem Freitag gelten Strafzölle von happigen 25 % auf Stahl- undAluminiumimporte aus der EU sowie den Nafta-Partnern der VereinigtenStaaten, Mexiko und Kanada, und die "Opfer" haben bereitsGegenmaßnahmen angekündigt. Zu allem Überfluss kam es dann auch nochzum Regierungswechsel in Madrid.Mit so vielen politischen Beinen im Weg musste der Dax einfach insStolpern geraten und von der zuvor so mühsam erklommenen Marke vonwieder 13000 Zählern ablassen. Es kann auch nicht verwundern, dassdie Marktteilnehmer auf Nummer sicher gegangen sind. Schließlich hatihnen die Politik einen äußerst unbekömmlichen Cocktail gemixt. Esdroht nun eine unter Umständen längere Phase, in der derHandelskonflikt und wahrscheinlich in weit stärkerem Maße dasPolitchaos in Italien für Irritationen und Schwächeanfällen amAktienmarkt sorgen könnten, ein Umfeld, in dem sich die Anlegerwahrscheinlich zumindest zurückhalten bzw. auf günstigereGelegenheiten warten. Auch wenn die italienischenStaatsanleiherenditen wieder etwas gesunken sind, besteht kein Anlasszur Entwarnung, urteilte die Commerzbank am Freitag. "Denn die neueRegierung dürfte auf Konfrontationskurs zur EU gehen, wodurch der EZBerst einmal die Hände gebunden sind. Die Krise könnte wiederhochkochen." Allerdings rechnet die Bank damit, dass es nicht zumÄußersten kommen wird. "Italien dürfte es wie Griechenland vor dreiJahren letztlich nicht wagen, die Währungsunion zu verlassen unddadurch ins wirtschaftliche Chaos zu stürzen."Überdies gehen von den Turbulenzen der abgelaufenen WocheAuswirkungen aus, die für den Aktienmarkt letztlich stützend wirken.So sind der Renditeanstieg an den Staatsanleihemärkten und auch dieZinssteigerungserwartungen gedämmt worden. Beispielsweise hat dieHelaba zuletzt ihre Prognosen für den Dreimonats-Euribor und dielaufende Verzinsung zehnjähriger Bundesanleihen im vierten Quartal2018 von 0,55% auf 0,30% und von 1% auf 0,80% gesenkt. Ferner ist dieGemeinschaftswährung unter Druck geraten, was der Ergebnisentwicklungder Dax-Unternehmen zugutekommt.Nicht zuletzt stimmen nach wie vor die fundamentalenRahmenbedingungen. Die Unternehmensgewinne steigen. Dies und der "Mixaus niedriger Inflation und Zinsen" veranlassten die DZ Bank inder abgelaufenen Woche, ihren Optimismus für den Aktienmarkt zubekräftigen und eine erstmalige Dax-Prognose per Mitte 2019 von14 200 Zählern zu veröffentlichen. Das würde beim aktuellenStand einen Anstieg des deutschen Blue-Chip-Index in den kommendenzwölf Monaten von 11,6% bedeuten. Allerdings liegt dieser Prognosedas Basisszenario der Bank: "Italien löst keine EWU-Schuldenkrise 2.0aus" zugrunde.Neben der Abwendung einer weiteren Eskalation im Handelskonflikthängen Wohl und Wehe des Aktienmarktes in den kommenden Monatenentscheidend davon ab, dass die erschreckenden Renditesprünge vorallem am kurzen Laufzeitenende der italienischen Zinskurve bei derneuen Regierung des Landes Realismus und Vernunft einziehen lassen.