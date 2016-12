Börsen-Zeitung: Übergabetermin im Januar, Kommentar zum US-Immobilienmarkt von Stefan Paravicini

Frankfurt (ots) - Auf den US-Immobilienmarkt hat die Euphorie nochnicht übergegriffen. Die Erwartungen, die der designierteUS-Präsident Donald Trump mit seinen Wahlversprechen für dieUS-Wirtschaft geweckt hat, schlagen sich auf dem Häusermarkt in denjüngsten Entwicklungen jedenfalls nicht nieder. Die von derUS-Maklervereinigung NAR monatlich veröffentlichten Zahlen zu nochnicht abgeschlossene Hausverkäufen sind im November überraschendgesunken, während Marktbeobachter mit einem leichten Anstieggerechnet hatten. Es ist eine der wenigen Kennziffern aus demkonjunkturellen Umfeld in den USA, die seit der Präsidentschaftswahlenttäuscht haben.Die Lage auf dem Häusermarkt gilt in den USA mehr noch als inanderen Volkswirtschaften als wichtiger Konjunkturindikator, da seineBedeutung hier ungleich größer ist als in anderen Ländern. WechselnHäuser öfter den Besitzer, treibt das zum Beispiel über die nötigenDienstleistungen von Umzugsunternehmen, Handwerkern, Banken oderAnwälten die Wirtschaft an. Wird häufiger das Türschildausgewechselt, deutet das aber vor allem auf die Zuversicht derVerbraucher, dass der Wert ihrer frisch erworbenen Immobilie steigt.Der Mietmarkt hat eine vergleichsweise geringe Bedeutung.Die Preise für US-Immobilien sind jedenfalls in den wichtigstenBallungsräumen zuletzt sogar stärker als erwartet gestiegen, wie dergerade veröffentlichte Case-Shiller-Index für Oktober zeigt. Dieunerwartete Zurückhaltung potenzieller Hausbesitzer im Folgemonaterklären Marktbeobachter mit dem merklichen Anstieg derHypothekenzinsen, die schneller zulegten als die verfügbarenEinkommen.Wie es auf dem Häusermarkt weitergeht, hängt wie so vieles andereauch von der ebenfalls noch nicht abgeschlossenen Übergabe einerImmobilie ab, die allerdings nicht von der Maklervereinigung erfasstwird. Denn was genau Donald Trump vorhat, wenn er am 20. Januar dieSchlüssel zum Weißen Haus übernimmt, ist bisher erst in groben Zügenerkennbar.Der Markt kämpft derweil immer noch mit den Folgen derFinanzmarktkrise. Mehr als 800000 Immobilienbesitzern, deren Haus invielen Fällen weniger wert ist als ihre Hypothek, droht weiterhin dieZwangsvollstreckung. Steigende Immobilienpreise sind auch deshalbeine gute Nachricht. Wenn das Vertrauen in einen Aufschwung mitsteigenden Löhnen wächst, könnte die Aussicht auf weitereZinserhöhungen der Fed schon bald für einen Boom auf demUS-Häusermarkt sorgen.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: B?rsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell