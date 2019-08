Börsen-Zeitung: Überdeutliche Krisensignale / Kommentar zu Rezessionsindikatoren am Anleihemarkt von Kai Johannsen

Frankfurt (ots) - Wer derzeit auf der Suche nach ein paarArgumenten ist für seine These, dass eine konjunkturelle Krise odergar Rezession im Anmarsch ist, kann am Anleihemarkt aus dem Vollenschöpfen: Die zehnjährige Bund-Rendite bei minus 0,657% aufRekordtief, die 30-jährige Bund-Rendite bei minus 0,195% aufRekordtief, bei der zweijährigen Bund-Rendite ist mit minus 0,88%die noch nie da gewesene Marke von minus 1% zum Greifen nah, und dieZinskurve in den USA zwischen drei Monaten und zehn Jahren istinvertiert. Seit gestern ist - erstmals seit 2007 - ebenfalls dieInversion der Kurve zwischen zwei- und zehnjährigen US-StaatsanleihenRealität. Auch die britische Zinskurve ist gestern erstmals seit 2008invertiert. Aufgrund der Flucht in Sicherheit sind die komplettenZinskurven Dänemarks, der Schweiz, Deutschlands und der Niederlandeins Minus abgetaucht. Unternehmensbonds profitieren auch von derFlucht in Qualität, auch hier gibt es negative Bondrenditen, selbstHigh-Yielder sind schon Angehörige der "Negativzinsgemeinde".Das sind überdeutliche Signale für eine aufziehendeKonjunkturschwäche, wenn nicht gar für eine Rezession. Arg inMitleidenschaft gezogen wird die Wirtschaft durch denUS-Handelskonflikt, der unterbrochen von kleinen Pausen immer neueEskalationsstufen erreicht. Gestern kam aus Deutschland die nächsteHiobsbotschaft: Das Bruttoinlandsprodukt sank im zweiten Quartal um0,1%. Stimmungsindikatoren liefern das gleiche Bild: Tags zuvor warder ZEW-Index eingebrochen.Das wird von Seiten der Zentralbanken nicht unbeantwortet bleiben.Die Fed wird im September den Leitzins weiter senken. Macht sie esnicht, wird der Markt völlig durcheinandergewirbelt. Die Fed wird imOktober und Dezember mit weiteren Zinsschritten nachlegen. Daraufsollte man sich einstellen. Und die Europäische Zentralbank wirdebenfalls auf den Plan treten und im September das nächste Kapitel inSachen lockerer Geldpolitik aufschlagen. Auch daran zweifeln immerweniger.Und was heißt das für den Markt? Das Rekordfieber-Thermometersteigt weiter: noch tiefere Renditen, noch stärkere Inversion derUS-Kurven, noch mehr Länder, deren Renditekurven komplett ins Minusabtauchen. Denn die Anleger gehen in immer längere Laufzeiten, wasdie Renditen in diesen Bereichen nach unten treibt. Und auch nochmehr High-Yielder werden in dieser Gemengelage Negativrenditenbekommen. Damit nehmen die Verzerrungen zu. Und wenn dann erst dieZentralbanken wieder als Großeinkäufer bei Bonds auftreten, kommt dernächste Renditeschub nach unten.(Börsen-Zeitung, 15.08.2019)Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell