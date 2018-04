Börsen-Zeitung: Trump mischt die Märkte auf, ein Marktkommentar von Dieter Kuckelkorn

Frankfurt (ots) - Politische Börsen, so sagt man, haben kurzeBeine. Aktuell bedeutet dies, dass die erratische Politik vonUS-Präsident Donald Trump kaum bleibenden Eindruck an denAktienmärkten macht.So hat etwa die Aussicht auf einen Handelskrieg mit China nicht zustarken Verlusten am Aktienmarkt geführt, obwohl es zeitweise soaussah, als würde Trump ohne Rücksicht auf Verluste im Tagesrhythmusneue Strafzölle verhängen. Am Markt hat man darauf gesetzt, dass dieLage nicht eskaliert, was vor allem wegen der besonderen ReaktionPekings, aber auch wegen der Intervention rationaler agierenderKräfte innerhalb der US-Regierung dann ja auch eingetreten ist.Es gibt aber ein Segment, in dem die Politik der US-Regierungdeutlich die Preise bewegt, wobei zu erwarten ist, dass dies in denkommenden Wochen und Monaten auch so bleiben wird: Im Rohstoffsektorhat es einige sehr markante Preisbewegungen gegeben, etwa bei Rohöl,Aluminium und nun auch Nickel, bei denen die US-Politik eine großeRolle spielt.Was den Ölpreis betrifft, so hat Trump jetzt das KartellOrganisation Erdöl exportierender Länder (Opec) per Twitter verbalunter Feuer genommen. Er wirft der Organisation vor, den Ölpreiskünstlich hoch zu halten, und droht mit Konsequenzen. Trump hatfreilich übersehen, dass dafür vor allem der enge US-VerbündeteSaudi-Arabien verantwortlich ist, in dem Bestreben, für denBörsengang der staatlichen Ölgesellschaft Aramco eine ansprechendeBewertung herbeizuführen. Die Saudis sorgen momentan dafür, dass dieOpec-Produktion um rund 500.000 Barrel pro Tag (bpd) unterhalb derNachfrage nach Opec-Öl bleibt.Hinter dem Ölpreisanstieg auf fast 75 Dollar für das Barrel Brentsteht aber noch etwas anderes: die Aussicht auf eine deutlicheZuspitzung des Konflikts zwischen den USA und dem Iran. Am 12. Maimuss Trump nämlich entscheiden, ob er aus dem Atomabkommen mit demIran aussteigt. Die daraus resultierenden Sanktionen würden demWeltmarkt mehrere 100.000 Barrel pro Tag an iranischem Öl entziehen -und zwar in einer Situation, in der das Angebot bereits relativ knappist. Das dürfte bereits deutlich auf den Ölpreis durchschlagen.Es gibt aber noch die Gefahr, dass dadurch eine Eskalation desKonflikts ausgelöst wird, die den Falken in der US-Regierung wie demneuen Sicherheitsberater John Bolton durchaus recht wäre. Höhepunktkönnte ein Militärschlag gegen den Iran sein, für den Bolton häufigplädiert hat. Dieser könnte, wenn er umfassend ausfällt, dieiranische Ölinfrastruktur stark beeinträchtigen und zu einermilitärischen Reaktion des Iran führen. Diese könnte im Extremfall imVersuch der Sperrung der Straße von Hormus bestehen. Bereits derAusstieg der USA aus dem Atomabkommen dürfte zu einem Anstieg desÖlpreises um 10 Dollar je Barrel führen. Ein neuer Krieg amPersischen Golf würde den Ölpreis über die Marke von 100 Dollartreiben.Auf den Märkten für Industriemetalle haben die amerikanischenSanktionen gegen Russland, die derzeit fast im Wochenabstandverschärft werden, deutliche Spuren hinterlassen. So haben dieSanktionen gegen den zweitgrößten Aluminiumproduzenten der Welt Rusalden Preis des Metalls auf den höchsten Stand seit sieben Jahrengetrieben. Die Maßnahmen dürften nicht nur darauf zielen, Russlandwirtschaftlich zu schädigen, sondern auch darauf, dem US-WettbewerberAlcoa Vorteile zu bringen. Alcoa geht jedenfalls davon aus, dass diefür den US-Konzern vorteilhafte Lage länger anhält und hat dieErgebnisprognose für das laufende Jahr angehoben. Alcoa rechnet für2018 mit einer Unterversorgung des globalen Aluminiummarktes um 1Mill. Tonnen, wobei allerdings auch umweltrechtliche Probleme derweltgrößten Aluminiumschmelze in Brasilien eine Rolle spielen.Bislang war man von einem Defizit von 700.000 Tonnen ausgegangen.Aktuell hat es nun auch noch den Markt für Nickel getroffen. AmMittwoch verzeichnete der Nickelpreis einen Sprung von in der Spitze12 Prozent auf ein Dreijahreshoch. Erwartet wird nämlich, dass dasWeiße Haus in Kürze Sanktionen gegen die russische Norilsk Nickelverhängt, die der weltweit zweitgrößte Produzent des Metalls ist, dasfür Stahl und Batterien und auch für Elektroautos unerlässlich ist.Ein Ende der vom Weißen Haus befeuerten Spannungen ist derzeitnicht absehbar. Es ist damit zu rechnen, dass noch weitereRohstoffmärkte betroffen sein werden.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell