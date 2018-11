Börsen-Zeitung: Trübsal am Aktienmarkt / Kommentar zu Lage an den Aktienmärkten von Christopher Kalbhenn

Frankfurt (ots) - Die Rally, mit der die Aktienmärkte am Mittwochauf die Zwischenwahlen in den Vereinigten Staaten reagiert haben, hatsich als kurzlebig erwiesen. Zum Wochenschluss war der Effektbereits verpufft, der Dax lag zuletzt mit 11.526 Zählern unwesentlichüber dem Niveau, auf dem er vor den Wahlen gelegen hatte. Mit demWahlergebnis ist zwar ein Unsicherheitsfaktor vom Tisch, und esentsprach auch den Erwartungen. De facto hat sich an der Ausgangslagefür die Aktienmärkte nicht viel verändert. Zwar wird Donald Trumpdas Regieren mit einer demokratischen Mehrheit im Repräsentantenhausschwerer fallen. Ein unberechenbarer Unruhefaktor wird derUS-Präsident jedoch bleiben.Das gilt nicht zuletzt für den Handelskonflikt mit China, der dieAktienmärkte seit geraumer Zeit hemmt und erhebliche Risiken für dieWeltwirtschaft und für die Aktienmärkte birgt. Unmittelbar vor denWahlen haben Trump und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping zwarversöhnlichere Töne angeschlagen. Für Trump erfüllte dies jedochzumindest teilweise den Zweck, sich vor dem Wahlvolk alserfolgreicher Macher zu inszenieren. Es ist daher noch völligunklar, ob das Handelskonfliktrisiko mit dem Treffen von Trump und Xiauf dem G20-Gipfel entschärft wird.Ähnliches gilt aus Sicht der Aktienmärkte für die übrigen"Baustellen". Ob ein Hard Brexit doch noch abgewendet wird, istebenfalls unklar. Zudem schwelt der Konflikt zwischen der EU undItalien um den Staatshaushalt des Landes unvermindert weiter. DieKommission hat in der abgelaufenen Woche Prognosen für dasitalienische Wachstum veröffentlicht, die deutlich unter denen deritalienischen Regierung liegen. Daraus ergeben sich für 2018 und 2019Haushaltsdefizite von 2,9% und 3,1%, deutlich mehr, als dieitalienische Regierung mit 2,4% und 2,1% angesetzt hat. Diesewiederum gab vor der am Dienstag fälligen Antwort auf die Bedenkender EU klar zu verstehen, dass sie an ihrem Haushaltsentwurffesthalten will.Kein Wunder, dass die Aktienmärkte noch auf der Bremse stehen undzögern, zu der von vielen erwarteten Jahresendrally anzusetzen. Zumalsich auch das wirtschaftliche Umfeld eintrübt. In diesem Jahr wirddas globale Wachstum, anders als noch Anfang 2018 erwartet, nichtanziehen, sondern leicht zurückgehen. 2019 wird der von Trumpgesetzte Fiskalimpuls schwinden, und mit den USA und China werden diebeiden größten Volkswirtschaften der Welt an Schwung verlieren, sodass das globale Wachstum nochmals zurückgehen wird. Das ist geradefür exportorientierte Industrienationen wie Deutschland ein Problem.Nicht zu vergessen, dass die amerikanische Notenbank am Donnerstagerneut ihren Zinserhöhungskurs bekräftigt hat.Am inländischen Aktienmarkt wird die Stimmung durch die nichtabreißenden Enttäuschungen durch die Unternehmensgewinnentwicklungzusätzlich getrübt. Jüngstes Beispiel war am Freitag Thyssenkrupp.Das Unternehmen schockte den Markt mit einer weiteren Gewinnwarnung,woraufhin seine Aktie absackte.Zu Beginn des Jahres hatten Analysten für die Dax-Unternehmen nochein aggregiertes Gewinnwachstum von 10% vorausgesagt. DieseSpekulation, mit der die zuversichtlichen Dax-Prognosen begründetwurden, ist gründlich danebengegangen. Mittlerweile geht der Konsensvon einem Rückgang um 3% aus. Nicht viel besser sieht es für daskommende Jahr aus. Derzeit unterstellt der Konsens mit 11% einGewinnwachstum in der Größenordnung der Prognosen, die vor einem Jahrfür 2018 abgegeben wurden. Angesichts des derzeitigen Umfelds dürftenauch diese Erwartungen enttäuscht werden.Auf der Habenseite stehen unter anderem die gesunkenenBewertungen. Hinzu kommt, dass die Weltwirtschaft sich verlangsamt,aber nach den derzeitigen Erwartungen auch im kommenden Jahr eindurchaus zufriedenstellendes Wachstum aufweisen wird. Unübersehbarsind aber die Abwärtsrisiken, die insbesondere vom Handelsdisputzwischen den USA und China ausgehen. Der Konflikt muss dringendentschärft werden, damit seine direkten Effekte und seine negativenWirkungen auf die Stimmung der Unternehmen und dieInvestitionstätigkeit nicht zu einem schärferen Abschwung führen.Damit bleiben die Augen der Anleger bis zum G20-Gipfel, der Ende desMonats in Buenos Aires beginnt, auf den amerikanischen Präsidentengerichtet.(Börsen-Zeitung, 10.11.2018)Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell