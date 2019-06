Börsen-Zeitung: Transparent und souverän, Kommentar zur US-Notenbank von Peter de Thier

Frankfurt (ots) - Dass er eine schwierige Gratwanderung zumeistern haben würde, das war US-Notenbankchef Jerome Powell vor derjüngsten Sitzung des Offenmarktausschusses völlig klar. Eine Änderungdes Leitzinses stand zwar nie zur Debatte. Hätte Powell aber vor demHintergrund der allgemeinen Erwartungshaltung keine Zinssenkung inAussicht gestellt, dann drohte ein Kurssturz an den Aktienmärkten.Wäre die Anspielung auf eine oder mehrere monetäre Lockerungenhingegen zu akkommodierend gewesen, dann hätte sich der obersteWährungshüter dem Vorwurf ausgesetzt, dem ständigen politischen Druckseitens des Weißen Hauses nachzugeben.Schließlich drängt US-Präsident Donald Trump die Fed seit Monatenunermüdlich, den Geldhahn wieder aufzudrehen. Trump sieht nicht etwain seiner Handelspolitik, sondern vielmehr in den 2018 beschlossenenStraffungen den Hauptgrund für das abgeschwächte Wirtschaftswachstum.Zugute halten muss man dem obersten Währungshüter, dass er denBalanceakt souverän bewältigt hat. Dass Powell wörtlich seine Aussagevon Anfang Juni wiederholte, wonach die Fed je nach konjunkturellerEntwicklung "angemessen" handeln würde, sollte Marktteilnehmerinsofern beruhigen, als er damit Transparenz und Vorhersehbarkeitsignalisiert hat. Obwohl Marktteilnehmer schon für Juli eine Senkungerwarten, ist offen, wann und wie oft die Fed die Zügel lockern wird.Kommt es zu keinen signifikanten Abweichungen von denKonjunkturprognosen, dann dürften 2020 ein oder zwei Zinssenkungenvorgezeichnet sein.Auffallend ist, dass die Initialzündung hierfür aber nicht etwavon schwächerem Wachstum ausgehen würde. Im Gegenteil: Ungeachtet derungelösten Handelskonflikte und des schwächeren globalen Wachstumsschätzt die Zentralbank nämlich die Aussichten für die US-Wirtschaftim kommenden Jahr sogar günstiger ein als noch im März. Auch dürftesich in den Augen der Währungshüter der Aufschwung am Arbeitsmarktsogar leicht beschleunigen. Ausgelöst werden könnten Zinssenkungenvielmehr durch geringen Inflationsdruck.Demnach wird die PCE-Rate, das bevorzugte Inflationsmaß der Fed,deutlich unterhalb der Zielgröße von 2 Prozent liegen. Eine Lockerungder monetären Zügel würde in erster Linie darauf abzielen, dieTeuerungsrate leicht nach oben zu drücken. Trump könnte seineersehnten Zinssenkungen also bekommen. Womöglich wird er noch bis zumWahljahr 2020 darauf warten müssen. Das freilich interessiert JeromePowell herzlich wenig.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell